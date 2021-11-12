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В Украине запускают новые типы COVID-сертификатов: кто и как их может оформить

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Пятница 12 ноября 2021 16:44
В Украине запускают новые типы COVID-сертификатов: кто и как их может оформить Фото: в Украине появятся новые типы ковидных сертификатов (Юля Червинская, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в мобильном приложении "Дия" запускают еще два типа COVID-сертификатов - для переболевших, а также для детей, вакцинированных от коронавируса хотя бы одной дозой.

Об этом 12 ноября рассказала заместитель главы Минздрава Мария Карчевич на брифинге, передает пресс-служба ведомства.

Как получить детский сертификат

Такой электронный документ о вакцинации предназначается для детей от 12 лет и старше.

Он позволяет родителям детей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, загрузить документ в "Дие".

Для этого одному из родителей нужно зайти в приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка.

В Украине сейчас можно прививать от коронавируса детей только препаратом Pfizer и при условии наличия всех прививок в соответствии с календарем вакцинации.

Сертификат о выздоровлении от COVID-19

Документ в электронной форме, подтверждающий выздоровление от коронавирусной болезни, в настоящее время проходит последнюю стадию бета-тестирования.

Сертификат о выздоровлении будет формироваться у тех людей, у которых врач установил диагноз COVID-19 и внес его в электронную систему здравоохранения.

Ретроспективный срок будет равняться сроку действия такого сертификата плюс время, которое ушло на выздоровление. То есть те, кто болел коронавирусом не более, чем 105 дней назад от момента запуска функционала, смогут получить сертификат.

Так, срок действия документа - 90 дней после установления диагноза плюс 15 дней лечения.

Получить сертификат о выздоровлении можно не больше двух раз в год.

Напомним, ранее в Минцифре Украины анонсировали также появление в приложении "Дия" результата ПЦР-теста.

Также мы рассказывали, что украинцам упростили оформление COVID-сертификатов в "Дие" - их могут получить граждане с паспортами старого образца (книжечки, не биометрические документы), а также владельцы бумажных видов на жительство.

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