В Украине усиливается жара: где будет горячее всего

Погода в Украине 14 июля, в среду будет жаркой и сухой. Дождей в этот день не предвидится нигде.

Такой прогноз озвучила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По словам эксперта, диктатура жары в нашей стране будет только усиливаться. На этой неделе можно не ожидать ее послабления.

"Периодически происходят единичные восстания дождя, который хотя бы немного сбивает спесь с высоких шапок градусов. Однако пока, по крайней мере, диктатура жары в Украине продолжается и будет продолжаться. На этой неделе - точно. Так говорят прогностические модели", — отметила Диденко.

Завтра ночью температура воздуха ночью будет от +17 до +24 градусов, ну а днем на большей части территорий нашей страны термометр покажет отметку +35 градусов.

"Температура воздуха сейчас лучше звучит и выглядит ночная: от +17 до +24 градусов. В течение дня в большинстве областей Украины ожидается от +29 до +35 градусов", — сообщила синоптик.

Погода в Киеве

Завтра киевлян ждет жаркая погода, днем будет до +33 градусов. К сожалению, поблажек со стороны погоды можно не ждать.

"В Киеве завтра - сухая жаркая погода, в течение дня от +31 до + 33 градусов. И в такой горячей сковороде столичные жители будут шквариться еще минимум неделю", - отметила Диденко.