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В Украине убрали "пакет малыша": что теперь получат родители

Четверг 30 июля 2020 11:35
В Украине убрали "пакет малыша": что теперь получат родители
Пакет малыша больше не будут выдавать в Украине (коллаж РБК-Украина)

Программу помощи новорожденным теперь изменили

В Украине больше не будут выдавать новоиспеченным родителям "пакет малыша". Раньше в нем было все необходимое для ребенка после его рождения, и он выдавался женщинам в роддоме. Теперь Кабинет министров решил выдавать роженицам социальную помощь в размере 5000 гривен при выписке из роддома. Новая программа предусматривает, что родители ребенка смогут на эту сумму приобрести необходимые товары для новорожденного в специальном магазине.

Такое решение о замене "бэби-боксов" приняли на заседании правительства 29 июля.

Как можно будет получить социальную помощь

Карточку будут оформлять в ПриватБанке и выдавать при выписке из родильного отделения. Компенсацию можно будет получить в течение 12 месяцев и потратить исключительно на закупку детских товаров и гигиенических средств для рожениц в специальном магазине. Другие товары по этой карте купить будет нельзя.

Отметим, что ранее роженицы в некоторых регионах страны жаловались, что в пакете малыша вещи низкого качества, другие и вовсе их не получили. Сейчас до старта программы в некоторых регионах страны женщины еще будут получать "бэби-бокс", пока они не закончатся на складах.

Отметим, что 30 июня 2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки "пакета малыша".

Также напомним, что "бэби-бокс" был в программе реформ бывшего министра здравоохранения Уляны Супрун.

Ранее мы писали, что украинцы начали активно продавать бэби-боксы, подаренные правительством.

Также сообщалось, сколько украинцам нужно заплатить за роды и лечение инсульта.

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