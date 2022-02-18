В Украине резко подорожал популярный овощ: цена удивляет
В Украине выросли цены на помидоры. Отмечается, что за последние 2 недели стоимость выросла на 29%
По состоянию на 18 февраля, их можно приобрести в среднем за 79,82 грн/кг, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).
В частности, в зимний период помидоры на полки супермаркетов поступают как от украинских тепличников, так и из Турции.
Почему выросла стоимость
В частности, украинские томаты выросли в цене из-за роста себестоимости производства. Эксперты говорят, что за последние месяцы существенно подорожали энергоресурсы, необходимые для обогрева теплиц.
Также негативно на цену повлияла и частичная девальвация гривны. Аналитики говорят, что совокупность всех этих факторов и привела к такому росту цен на помидоры.
В Украине выросли цены на помидоры (freepik)
Помидоры могут быть своеобразной "защитной" пищей для людей с диабетом II типа. Это очень важно, поскольку диабет удваивает риск инсульта или сердечного приступа.
Томаты содержат лютеин и бета-каротин, которые полезны для глаз. Для здоровья сердца гораздо эффективнее есть помидоры и томатные продукты, чем принимать ликопеновые добавки.
Добавим, что также выросли в цене бананы. За последние 2 недели цена на них увеличилась на 7% – до 31,70 грн за кг.
По словам специалистов, основными причинами роста цен являются практически полная ощутимость доступных по цене фруктов в данный сезон (только яблоки и цитрусовые). Кроме того, на стоимость повлиял рост курса гривны, ведь бананы полностью импортированный товар.
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