В Украине подорожали мандарины: сколько будет стоить фрукт к новогоднему столу-2021

Мандарины традиционно дорожают перед Новым годом (иллюстративное фото: pixabay.com)

Новый год-2021 менее чем через две недели, а в Украине уже "взлетели" цены на мандарины и апельсины, которые являются традиционным продуктом на праздничном столе. Например, мандарины за неделю подорожали на 10%.

По информацией EastFruit, сейчас цены на мандарины в Украине стартуют от 26 грн/кг и могут достигать 48 грн/кг. Апельсины значительно дороже, за неделю они выросли на 22%. Сейчас цитрусовые продают в среднем по 33-55 гривен за килограмм.

Аналитики проекта EastFruit объясняют, что цена выросла из-за повышенного спроса оптовых компаний и розничных сетей. Специалисты отмечают, что такая ситуация традиционная для предновогоднего периода.

Как отмечается, в течение года цена апельсинов выросла на 30%. На рынке объясняют это изменениями курса доллара относительно гривны.

Эксперты говорят, что пик поставок и продаж цитрусовых в Украине традиционно приходится на декабрь. В основном в Украину новогодние фрукты привозят из Грузии и Турции и из Египта.

Напомним, в Украине накануне новогодних праздников взлетели цены на лимоны.

Ранее также сообщалось, что в 2020 году в Украине стоимость красной икры в среднем выросла на 20% по сравнению с 2019 годом. На цену икры повлияло два фактора.