В Украине могут запустить массовое тестирование на коронавирус: что об этом известно

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Минздраве анонсировали массовое тестирование украинцев на коронавирус

Коронавирус в Украине был диагностирован у 7170 человек, более 180 человек скончалось, а более 500 – выздоровели. В связи со стремительным ростом инфицированных в отдельных областях, в Минздраве решили запустить массовое тестирование для выявления антител к COVID-19.

Как рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, тестирование украинцев будут проводить ИФА-диагностикой, а не ПЦР-тестами.

"Я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Оно покажет, переболели люди или не переболели коронавирусной болезнью, есть ли у них иммунитет. Пока мы не имеем четких научных данных, какой продолжительности этот иммунитет будет. Но пока можем судить о том, что у людей с антителами иммунитет справляется с болезнью за три месяца", - рассказал Ляшко в программе "Право на владу".

Он отметил, что сейчас в Украине для выявления COVID-19 используют в основном ПЦР-тесты. Однако они не могут дать точного результата в определенные периоды болезни. К примеру, в первые три дня инкубационного периода тесты не всегда показывают наличие вируса в организме.

Ранее массовое тестирование было запущено в таких странах, как Германия и США.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи сообщили о том, можно ли заразиться коронавирусом повторно.