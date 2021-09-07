В Украине могут усилить карантин 13 сентября: где ситуация самая сложная
Карантин в Украине могут усилить уже с понедельника, 13 сентября до "желтой" зоны, и наихудшая ситуация в трех областях, еще четыре региона в зоне риска.
Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
"Сегодня страна приближается к "желтой" зоне, но о переходе в "оранжевую" и "красную" зоны говорить рано", - утверждает Радуцкий.
Самая сложная ситуация в:
- Черновицкой
- Львовской
- Винницкой областях
Здесь зафиксировано превышение норм епидпоказателей. В Луганской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях также динамика уровня госпитализации превышает нормы.
Какие ограничения будут действовать в "желтой" зоне?
- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания;
- заполняемость кинозалов и других учреждений культуры - не более 50%;
- спортзалы могут работать при условии - не более 1 человека на 10 кв. м.
Что касается школ, они смогут работать в "желтых" и "оранжевых" зонах, если вакцинировано не менее 80% персонала (это касается всех сотрудников, а не только учителей).
При этом педагогический совет может принимать решение о частично дистанционной работе.
Когда Украина может перейти в "красную" зону карантина?
По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, такой сценарий предполагается не раньше ноября.
Ранее мы писали, как будет работать транспорт в "желтой" зоне карантина.