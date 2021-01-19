В Украине изменили правила продажи валюты: что об этом известно

В Украине ввели новые правила продажи валюты (Коллаж РБК-Украина)

Украинцам упростили продажу и покупку валюты, и для этого Национальный Банк Украины ввел новые правила с 17 января. Теперь можно будет пользоваться терминалами и использовать цифровые документы в приложении "Дія".

Как сообщается на сайте Нацбанка, новые правила уже вступили в силу и это было нужно для того, чтобы смягчить правила на валютном рынке страны.

Что изменилось

Банки и финансовые учреждения теперь могут приобретать валюту у населения с помощью терминалов самообслуживания (После продажи валюты через платежные терминалы, гривны будут зачисляться на личные текущие счета физических лиц)

Физические лица теперь имеют право получать или отправлять валюту из-за границы с использованием цифрового паспорта в приложении "Дія" (информация ID-карты или биометрического заграничного паспорта).

Юридические лица получили право покупать и продавать иностранную валюту на условиях "форвард".

Как отмечают в Нацбанке, в Украине начали работать виртуальные валютные карты, а крупным компаниям разрешили выдавать командировочные в долларах и евро. Также теперь они могут делать крупные покупки за границей.

Кроме того, по новым правилам торговать валютой теперь разрешено почтовым отделениям, кредитным союзам и ломбардам.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Укрзализныци сделал заявление о ценах на билеты в 2021 году.

А также рассказывали о том, что в Украине теперь появилась электронная гривна.