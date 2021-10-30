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В Україні за використання підроблених COVID-сертифікатів штрафуватимуть на 50 тисяч

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Субота 30 жовтня 2021 07:42
В Україні за використання підроблених COVID-сертифікатів штрафуватимуть на 50 тисяч Фото: поліція перевіряє у пасажирів COVID-сертифікати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні покарання за виготовлення та використання підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 хочуть посилити, розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Так, багаторазова фальсифікація COVID-документів виробнику може коштувати позбавленням волі на строк до 8 років.

Суворіше каратимуть і тих українців, які мають такі фейкові довідки. Їх штрафуватимуть на півсотні тисяч гривень та вище.

"Для тих, хто користується, там адміністративна відповідальність також посилюється, там за 50 тисяч гривень", - сказав Радуцький.

При цьому лікарів, які займають антивакцинаторську позицію та радять своїм пацієнтам не робити щеплення, карати не можуть.

"На жаль, відповідальності за те, що (медики, - Ред.) не закликають до вакцинації, у нас немає", - зазначив він.

Радуцький додав, що застосовувати санкції до лікарів - противників вакцинації та карантинних правил - дозволило б ухвалення законопроекту про лікарське самоврядування, яке "зарубали".

"Я вважаю, що заклики не носити маски, заклики не вакцинуватися, заклики купувати підроблені сертифікати - це злочин", - озвучив він власну позицію в цьому питанні.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" ізраїльський лікар Борис Бриль пояснив, чому "лікарів-антивакцинаторів" потрібно садити до в’язниці.


Також у ефірі міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про покарання тих, хто підробляє COVID-паспорти.


А жахливу правду про те, яка реальна ситуація в лікарнях України сьогодні розказала відома волонтерка Катерина Ножевнікова.


Крім того, українці прямо в студії висловилися про те, чи потрібна обов'язкова вакцинація в нашій країні.


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Михайло Радуцький сертифікат вакцинації
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