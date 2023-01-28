Уколи чи таблетки: лікар розповів, у якому вигляді антибіотики діють краще та швидше

Антибіотики - препарати, які, безсумнівно, ефективні при лікуванні різноманітних хвороб. Однак, часто лікарі призначають їх у вигляді уколів, адже вважаються, що ін'єкції більше ефективні за таблетки.

Про це повідомив лікар-лор Володимир Яцків в Instagram .

У якому вигляді антибіотики ефективніші

За словами лікаря, існує думка, що антибіотик в уколах у м’яз діє краще, швидше і ефективніше, аніж при прийомі всередину (в таблетках чи сиропах).

Однак, лікар каже, що у кожного лікарського препарату є поняття біодоступності. Тобто, яка кількість діючої речовини дійде до до місця дії.

Зокрема, сучасна фармацевтична галузь досягла таких успіхів, що біодоступність антибіотиків у таблетках і внутрішньом’язевих ін’єкціях фактично однакова.

Чому варто обирати таблетки

Зазначається, що укол внутрішньом'язово ніяким чином не діє краще, аніж таблетка. Лор додав, що уколи діють швидше, але у випадку антибіотика різниця в 30 хвилин "суттєво ролі не зіграє".

"За кордоном взагалі не існує такого поняття, як введення антибіотиків у м’яз - можна занести інфекцію, потрапити ненавмисно в нерв. Тому, якщо вже і потрібно вводити антибіотик, то ставлять катетер, і ліки вводять внутрішньовенно", - йдеться у повідомленні.

Лікар зазначив, що особливо дітям варто призначати антибіотики у вигляді таблеток, адже уколи дуже болючі і викличуть страх до лікарів.

Часом, аби зекономити, люди купують препарати з вищими дозами та самостійно ділять таблетку на частини. Ламаючи таблетку, практично не можливо отримати точну, необхідну дозу. Якщо можливість поділу таблетки на частини передбачена, тоді на ній зверху посередині повинна бути нанесена розділова позначка.

Також не можна роздрібнювати таблетки аби легше ковтнути, оскільки з-поміж них існують такі, що мають спеціальну структуру для поступового вивільнення активної речовини. Руйнування структури таблетки перешкодить лікарському препарату правильно працювати.