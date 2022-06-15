Оккупанты похитили 25-летнюю учительницу: россияне ее бьют, а правозащитникам цинично врут

Учительницу из Черниговской области Викторию Андрушу, которую еще 25 марта в селе Старый Быков похитили российские оккупанты, удерживают в СИЗО в Курске.

Однако, эту информацию руководство изолятора оспорило. Об этом рассказала директор фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в эфире "Белсат news".

Пока неизвестно в чем Викторию обвиняют.

"Есть оговорка от высокопоставленных лиц этого СИЗО, обвиняют в сотрудничестве с ВСУ", - говорит Ольга Романова.

Как известно, Виктории 25 лет, она работает учительницей математики и информатики в броварской школе. Во время войны она уехала к своим родителям в Старый быков.

Как задержали учительницу

Оккупанты в телефоне Виктории увидели сообщение, где девушка рассказывала о перемещении оккупационных войск.

Около 15 российских солдат ворвались в дом Виктории. Они отвели ее наверх, где обыскали ее телефон, и она призналась, что посылала информацию украинским силам. Впоследствии девочку видели всю в синяках.

13 июня международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти России освободить Викторию Андрушу.

В частности, семья Виктории Андруши из неофициальных источников через несколько недель после ее задержания узнала, что ее содержат в следственном изоляторе в Курской области России.

"Россия должна освободить ее, позволить ей вернуться в Украину и одновременно полностью уважать защиту, предоставленное ей как гражданскому лицу, включая предоставление ей доступа к адвокату на ее выбор", - говорят в организации.

Русский адвокат Ирина Бирюкова 25 апреля пытались попасть в изолятор, где могут удерживать Андрушу, но персонал отправил ее к директору.

Директор СИЗО позвонил в спецслужбы, после чего заявил, что такого человека среди подозреваемых и обвиняемых нет.

"Он выслушал ответ собеседника, положил трубку и, глядя прямо в глаза адвокату и сказал: "Здесь нет такого человека среди подозреваемых или обвиняемых", - говорится в сообщении.