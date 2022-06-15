ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты похитили 25-летнюю учительницу: россияне ее бьют, а правозащитникам цинично врут

Новина українською →
Среда 15 июня 2022 16:15
Оккупанты похитили 25-летнюю учительницу: россияне ее бьют, а правозащитникам цинично врут Окупнати похитили учительницу Викторию Андрушу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Учительницу из Черниговской области Викторию Андрушу, которую еще 25 марта в селе Старый Быков похитили российские оккупанты, удерживают в СИЗО в Курске.

Однако, эту информацию руководство изолятора оспорило. Об этом рассказала директор фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в эфире "Белсат news".

Пока неизвестно в чем Викторию обвиняют.

"Есть оговорка от высокопоставленных лиц этого СИЗО, обвиняют в сотрудничестве с ВСУ", - говорит Ольга Романова.

Как известно, Виктории 25 лет, она работает учительницей математики и информатики в броварской школе. Во время войны она уехала к своим родителям в Старый быков.

Как задержали учительницу

Оккупанты в телефоне Виктории увидели сообщение, где девушка рассказывала о перемещении оккупационных войск.

Около 15 российских солдат ворвались в дом Виктории. Они отвели ее наверх, где обыскали ее телефон, и она призналась, что посылала информацию украинским силам. Впоследствии девочку видели всю в синяках.

13 июня международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти России освободить Викторию Андрушу.

В частности, семья Виктории Андруши из неофициальных источников через несколько недель после ее задержания узнала, что ее содержат в следственном изоляторе в Курской области России.

"Россия должна освободить ее, позволить ей вернуться в Украину и одновременно полностью уважать защиту, предоставленное ей как гражданскому лицу, включая предоставление ей доступа к адвокату на ее выбор", - говорят в организации.

Русский адвокат Ирина Бирюкова 25 апреля пытались попасть в изолятор, где могут удерживать Андрушу, но персонал отправил ее к директору.

Директор СИЗО позвонил в спецслужбы, после чего заявил, что такого человека среди подозреваемых и обвиняемых нет.

"Он выслушал ответ собеседника, положил трубку и, глядя прямо в глаза адвокату и сказал: "Здесь нет такого человека среди подозреваемых или обвиняемых", - говорится в сообщении.

Ранее Максим Дидык из села Новый Быков, которого оккупанты задерживали, рассказал, что видел Викторию Андрушу. Также он сообщил, в каком состоянии была девушка.

Также мы писали, что 33-летняя украинка рассказала на весь мир о зверствах оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
пленные
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее