Ученые ужаснули прогнозом по COVID-19 в Украине: 30 тысяч смертей до конца года

Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

Украинские ученые дали прогноз развитию ситуации с коронавирусом в Украине

Украинские ученые посчитали приблизительное число жертв коронавируса в нашей стране до конца 2020 года, а также назвали три сценария развития карантина выходного дня.

Так, по данным исследователей Киевской школы экономики, при условии соблюдения карантина в Украине от коронавируса могут умереть от 17 до 33 тысяч человек до конца 2020-го года.

В школе экономики рассмотрели три варианта исхода карантинных мер в Украине: зеленый, желтый и черный.

Первый - самый оптимистичный, но он предполагает введение полного локдауна по всей Украине. При "зеленому" сценарию до конца года будет 17 тысяч смертей.

"Желтый" сценарий - 26 тысяч летальных случаев - при условии, что карантин выходного дня сработает.

"Черный сценарий - 33 тысячи смертей от COVID-19 - отыгрывается, если действующий карантин не сработает", - прогнозирует старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Кроме того отмечается, что критическая нагрузка на больницы возможна в декабре этого года.

Отметим, что последние сутки стали рекордными с распространением коронавируса в Украине. На 19 ноября зафиксировано 14 575 новых случаев. Всего коронавирус выявили у 598 085 человек. Из них умерло 10 598 человек, выздоровело 274 324.

Ранее украинский иммунолог призвал власти пересмотреть меры борьбы с коронавирусом: начать защищать группы риска и перераспределять нагрузку в больницах более грамотно.