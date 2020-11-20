Вчені жахнули прогнозом по COVID-19 в Україні: 30 тисяч смертей до кінця року

Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Українські вчені дали прогноз розвитку ситуації з коронавірусом в Україні

Українські вчені порахували приблизне число жертв коронавіруса у нашій країні до кінця 2020 року, а також назвали три сценарії розвитку карантину вихідного дня.

Так, за даними дослідників Київської школи економіки, за умови карантину в Україні від коронавіруса можуть померти від 17 до 33 тисяч людей до кінця 2020-го року.

В школі економіки розглянули три варіанти результату карантинних заходів в Україні: зелений, жовтий і чорний.

Перший - найбільш оптимістичний, але він передбачає введення повного локдауна по всій Україні. За "зеленим" сценарієм до кінця року буде 17 тисяч смертей.

"Жовтий" сценарій - 26 тисяч летальних випадків - за умови, що карантин вихідного дня спрацює.

"Чорний сценарій - 33 тисячі смертей від COVID-19 - відіграється, якщо чинний карантин не спрацює", - прогнозує старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Крім того, наголошується, що критичне навантаження на лікарні можливе в грудні цього року.

Зазначимо, що остання доба стала рекордною з поширенням коронавірусу в Україні. На 19 листопада зафіксовано 14 575 нових випадків. Всього коронавірус виявили у 598 085 осіб. З них померло 10 598 осіб, видужало 274 324.

Раніше український імунолог закликав владу переглянути заходи боротьби з коронавірусом: почати захищати групи ризику і перерозподіляти навантаження в лікарнях більш грамотно.