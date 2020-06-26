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Ученые создали лекарство от неизлечимых форм рака: уменьшает опухоли

STYLERЖизнь    26.06.2020 - 16:55
Ученые создали лекарство от неизлечимых форм рака: уменьшает опухоли
В Британии создали препарат от рака (фото:

Новое лекарство убивает раковые клетки и уменьшает опухоли

В Великобритании специалисты сообщили о научном прорыве. Ученые из Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS) создали препарат, который действует на неизлечимые формы рака.

Как сообщает издание Daily Mail, лекарство называется Entrectinib. Препарат может избавить от опухолей, независимо от их расположения в организме.

"Такие способы лечения, как Entrectinib, могут революционизировать методы лечения рака, направляя его на генетическую мутацию, которая активирует рост опухоли, независимо от ее местоположения", – сообщил ученый из NHS Мейндерт Бойсен.

Оказалось, что данный препарат в совокупности с сеансами химиотерапии влияет на ДНК раковых клеток, не допуская их восстановления. Ученые были удивлены полученными данными и не ожидали насколько положительный результат от препарата, который на целых 70 процентов уменьшил рост агрессивных раковых опухолей.

По мнению специалистов, они смогли совершить прорыв в лечении тяжелых форм онкологии, поскольку новое лекарство испытывалось именно на людях с такой формой рака.

По словам ученых, что традиционные методы лечения рака основаны на том, где расположено злокачественное образование.

Единственое условие - препарат можно применять только людям, которые достигли 12 лет.

Как мы ранее писали, врачи выяснили происхождения рака легких у некурящих.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины ученые
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