Вчені створили ліки від невиліковних форм раку: зменшує пухлини

У Британії створили препарат від раку (фото:

Нові ліки вбивають ракові клітини і зменшують пухлини

У Великобританії фахівці повідомили про науковий прорив. Учені з Національної системи охорони здоров'я Великобританії (NHS) створили препарат, який діє на невиліковні форми раку.

Як повідомляє видання Daily Mail, ліки називається Entrectinib. Препарат може позбавити від пухлин, незалежно від їх розташування в організмі.

"Такі засоби лікування, як Entrectinib, можуть революціонізувати методи лікування раку, направляючи його на генетичну мутацію, яка активує ріст пухлини, незалежно від її місця розташування", – повідомив учений з NHS Мейндерт Бойсен.

Виявилося, що даний препарат у поєднанні з сеансами хіміотерапії впливає на ДНК ракових клітин, не допускаючи їх відновлення. Вчені були здивовані отриманими даними і не очікували наскільки позитивний результат від препарату, який на цілих 70 відсотків зменшив зростання агресивних ракових пухлин.

На думку фахівців, вони змогли зробити прорив у лікуванні важких форм онкології, оскільки нові ліки випробовувалися саме на людях з такою формою раку.

За словами вчених, традиційні методи лікування раку засновані на тому, де розташоване злоякісне утворення.

Єдина умова - препарат можна застосовувати тільки людям, які досягли 12 років.

Як ми раніше писали, лікарі з'ясували походження раку легенів у курців.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова