ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Вчені виявили новий симптом COVID, який нагадує обмороження ніг (фото)

Новость на русском →
Середа 06 жовтня 2021 18:30
Вчені виявили новий симптом COVID, який нагадує обмороження ніг (фото) Вчені знайшли новий симптом коронавірусу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели нове дослідження, яке показало, що запалення і почервоніння пальців ніг може бути побічним ефектом реакції імунної системи на боротьбу з коронавірусом.

Про це пише видання Mirror.

Що показало дослідження

Так, дослідники опублікували свою роботу в Британському журналі дерматології. Зокрема, фахівці обстежили 50 учасників із запаленням пальців ніг і вони виявили, що організм виробляє імунну відповідь з високим рівнем певних аутоантитіл.

Окрім того, симптоми проявляються, як обморожене запалення і почервоніння на руках і ногах, яке іноді триває місяцями. Зазвичай запалення розвивається протягом тижня або чотирьох тижнів після зараження і може привести до набрякання або зміни кольору пальців рук і ніг.

Вчені виявили новий симптом COVID, який нагадує обмороження ніг (фото)Ковідні пальці (фото: mirror.co.uk)

За словами старшого автора дослідження доктора Чарльза Кассіуса, дослідження показало більш глибоке розуміння цього стану.

"Епідеміологія та клінічні особливості уражень, схожих на обмороження, були ретельно вивчені і опубліковані, однак мало що відомо про патофізіологію", - сказав він.

Також потрібно зберігати пильність, навіть якщо ви двічі вакцинувались від хвороби.

Симптоми коронавірусу

Основні симптоми коронавірусу включають:

  • гарячку;
  • високу температуру;
  • кашель;
  • втому;
  • втрату нюху та смаку;
  • біль у горлі;
  • головний біль;
  • набряк пальців рук і ніг.

Раніше ми повідомляли, що Україна готова збільшити майже вдвічі кількість місць для хворих на коронавірус.

Також ми писали, що у Львівській області фіксують повторні випадки зараження COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
LITE
Свято 6 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати
Свято 6 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати