Вчені виявили новий симптом COVID, який нагадує обмороження ніг (фото)
Вчені провели нове дослідження, яке показало, що запалення і почервоніння пальців ніг може бути побічним ефектом реакції імунної системи на боротьбу з коронавірусом.
Про це пише видання Mirror.
Що показало дослідження
Так, дослідники опублікували свою роботу в Британському журналі дерматології. Зокрема, фахівці обстежили 50 учасників із запаленням пальців ніг і вони виявили, що організм виробляє імунну відповідь з високим рівнем певних аутоантитіл.
Окрім того, симптоми проявляються, як обморожене запалення і почервоніння на руках і ногах, яке іноді триває місяцями. Зазвичай запалення розвивається протягом тижня або чотирьох тижнів після зараження і може привести до набрякання або зміни кольору пальців рук і ніг.
Ковідні пальці (фото: mirror.co.uk)
За словами старшого автора дослідження доктора Чарльза Кассіуса, дослідження показало більш глибоке розуміння цього стану.
"Епідеміологія та клінічні особливості уражень, схожих на обмороження, були ретельно вивчені і опубліковані, однак мало що відомо про патофізіологію", - сказав він.
Також потрібно зберігати пильність, навіть якщо ви двічі вакцинувались від хвороби.
Симптоми коронавірусу
Основні симптоми коронавірусу включають:
- гарячку;
- високу температуру;
- кашель;
- втому;
- втрату нюху та смаку;
- біль у горлі;
- головний біль;
- набряк пальців рук і ніг.
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