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Ученые обнаружили новый неизвестный вирус, который передается через укусы клещей и вызывает лихорадку

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Вторник 05 октября 2021 19:38
Ученые обнаружили новый неизвестный вирус, который передается через укусы клещей и вызывает лихорадку Ученые обнаружили новый вирус (фото: GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На северном острове Хоккайдо японские ученые нашли ранее неизвестный вирус, который может передаваться людям через укусы клещей и вызвать лихорадку. Впервые такой вирус обнаружили в 2019 году. Вирус получил название Йезо.

Об этом говорится в пресрелизе Университета Хоккайдо.

Что известно о вирусе

Так, вирус был обнаружен в 2019 году, когда 41-летний мужчина был госпитализирован с лихорадкой и болью в ногах после укуса клеща во время прогулки по лесу.

Второй случай с аналогичными симптомами был зарегистрирован в 2020 году. Тесты показали, что пациент не был инфицирован любыми известными вирусами, которые переносятся клещами в этом регионе. Поэтому случаи характеризовались лихорадкой и снижением количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови.

Генетический анализ вирусов, выделенных из образцов крови двух пациентов, выявил новый тип ортонаировируса (класс найровирусов), который содержит такие патогены, как вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго. Кроме того, специалисты обнаружили образцы крови еще нескольких пациентов, у которых с 2014 года наблюдались похожие симптомы после укусов клещей.

Каковы последствия вируса

Как рассказал вирусолог Кейта Мацуно, с 2014 года в Японии новым вирусом заразились семь человек. Однако, смертельных случаев до сих пор не подтверждено.

У некоторых больных выявляли нарушения функций печени. Также ученые Университета Хоккайдо проверили образцы крови диких животных, в том числе оленей и енотов. Результаты показали наличие у них антител к новому вирусу.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали о опасность вируса папилломы человека.

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