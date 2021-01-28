Ученые назвали заболевание, которое повышает риск смертности от COVID-19 в три раза

Врачи назвали болезнь, которая повышает риск смерти от COVID-19 (Фото: УНИАН)

Ученые из США обнаружили взаимосвязь между психическими заболеваниями и риском смертности от коронавируса. Исследование показало, что люди с шизофренией в 2,7 раза более склонны к смерти от COVID-19.

Медики изучили записи более 26 тысяч пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май 2020 года. Коронавирусом заразились более 7 тысяч пациентов и среди них врачи выделили три категории пациентов: с психическими заболеваниями, с аффективными расстройствами и с тревожными расстройствами. Детали исследования опубликовали в журнале JAMA Psychiatry.

Среди отобранных историй болезней исследователи обнаружили 75 пациентов с шизофренией, еще 564 человека страдали аффективными расстройствами и 360 – тревожными расстройствами. При этом 864 пациента с COVID-19 умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с момента установления диагноза.

После тщательного отбора с учетом пола, возраста, расы и известных факторов риска, медики обнаружили, что у пациентов с шизофренией в 2,7 раза выше вероятность умереть от коронавируса. А вот связь между аффективными и тревожными расстройствами врачи установить не смогли.

Авторы исследования отмечают, что сокращение длительности жизни у больных с шизофренией обычно связывают с другими медицинскими факторами риска. Однако после установленного факта взаимосвязи шизофрении с риском смертности от коронавируса, нужны дополнительные исследования.

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