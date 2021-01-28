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Голубовская рассказала о новом штамме коронавируса, от которого вакцина не защитит

Четверг 28 января 2021 08:01
Голубовская рассказала о новом штамме коронавируса, от которого вакцина не защитит
Ольга Голубовская (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в США, благодаря своим мутациям способен "обходить" иммунную систему организма, и вакцины от COVID-19 могут не сработать против него.

Об этом заявила ведущий киевский инфекционист, внештатный специалист Минздрава Украины Ольга Голубовская в своем Facebook.

Медик рассказала, что этот высокозаразный бразильский штамм коронавируса Brazil P1 был впервые обнаружен в Штатах.

Между тем, пока еще нет четких данных, что британский и бразильский штаммы действительно вызывают более тяжелые формы заболевания

Заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени А.А. Богомольца обратила внимание, что из-за мутации Р1 способен уклоняться от иммунной системы организма человека.

"Это означает, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины могут не работать против него, кроме того, люди могут также повторно заражаться и болеть COVID-19", - пишет Голубовская.

Как утверждают в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний, бразильский вариант является причиной резкого увеличения числа случаев заболевания в Манаусе и его окрестностях, крупнейшем городе в регионе Амазонки, и в клиниках не хватает кислорода и коек.

Голубовская отметила, что и эксперты ВОЗ заявляют о том, что вакцинация не предотвратит распространение вируса, и имеет больше индивидуальное значение.

Ранее сообщалось, что Голубовская назвала условие, при котором человечество не сможет победить коронавирус.

Напомним также, что недавно врач объяснила страх украинцев перед вакцинацией от коронавируса.

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Новости Украины Жизнь Ольга Голубовскаявакцина от коронавирусаКоронавирус

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