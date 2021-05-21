Ученые назвали причину коликов у младенцев: могут приводить в тяжелым последствиям
Ученым наконец-то удалось обнаружить причину коликов у детей - проблемы, которая становится причиной бессонных ночей в течение нескольких месяцев. Коликами страдают не все дети, но особенно "везучие" родители мучатся месяцев с трех и до полугода (а то и больше).
Об этом пишет medicina.ua.
Американские ученые после ряда исследований выявили у младенцев, страдающих от колик, повышенное содержание бактерий клебсиелла (Klebsiella) в микрофлоре кишечника.
Об этом говорится в отчете сотрудников Центра наук о здоровье Университета Техаса (University of Texas Health Science Centre), опубликованном в Journal of Pediatrics.
Так, в ходе экспериментальной работы выяснилось, что в кале детей, страдавших от колик, обнаруживалось повышенное содержание бактерий рода Klebsiella, а также веществ, свидетельствующих о наличии воспалительных процессов в кишечнике.
Причем подобное состояние микрофлоры наблюдается у взрослых людей, страдающих воспалительными заболеваниями ЖКТ.
Колики в последствии могут стать причиной серьезных болезней
Один из исследователей, профессор Марк Родс (Marc Rhoads), говорит, что обнаруженные бактерии могут запускать иммунные реакции в кишечнике, приводя к развитию таких недугов, как болезнь Крона или неспецифический язвенный колит.
Ученые продолжают работать в этом направлении, чтобы понять, как можно эффективно помогать детям с кишечными коликами. Так как препараты, существующее в данный момент, снимают только симптомы, но не устраняют причины.
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