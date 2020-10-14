У некоторых есть врожденный иммунитет к коронавирусу: Комаровский шокировал заявлением

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал, что не все люди могут заразиться COVID-19

Украинский педиатр Евгений Комаровский сообщил, что у некоторых людей есть врожденный иммунитет против коронавируса. А это значит, что они им не заболеют никогда.

Как объяснил доктор, коронавирусом в период пандемии переболеют не все и у некоторых людей может быть стойкая защита от COVID-19. Такое предположение Комаровский высказал в интервью для Дмитрия Гордона.

"К коронавирусу у достаточно большого количества людей, по-видимому, есть врожденный иммунитет. Они просто не болеют, и все. То есть переболеют не все, потому что кто-то не может этим заболеть по определению. У него такая иммунная система, что ее коронавирус победить не может. И таких людей немало", - заявил педиатр.

Он добавил, что не стоит полагаться на концепцию коллективного иммунитета в случае с коронавирусом, так как в данной ситуации она работать не будет.

Комаровский рассказал, что значительное число людей не заболеет коронавирусом, а очень многие перенесут его легко или вообще бессимптомно. После того как это произойдет, мир выйдет на то, что смертность от коронавируса будет на уровне гриппа.

Комаровский рассказал, что коронавирусом могут заразиться не все

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили об опасности при заражении одновременно COVID-19 и гриппом.

А также рассказывали о том, что медики назвали главные признаки того, что человек уже переболел коронавирусом.