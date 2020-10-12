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Ученые нашли специю, которая может побороть коронавирус: есть в каждом доме

Понедельник 12 октября 2020 18:51
Ученые нашли специю, которая может побороть коронавирус: есть в каждом доме
Эта специя может побороть коронавирус (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Пиперин, который в составе черного перца, может бороться с COVID-19

Ученые из Индии пришли к выводу, что черный перец может бороться с коронавирусом. Дело в том, что в составе этой специи есть пиперин. Это вещество способно блокировать действие частей коронавируса SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. Об этом сказано в статье на сайте университета.

Ученые провели опыты и изучили взаимодействие 30 специй с вирусом и методом компьютерного моделирования выяснили, что все они в той или иной степени связываются с белком S и главной протеазой (она отвечает за размножение вируса), однако активней всех ведет себя пиперин. Это вещество в перце отвечает за острый вкус и аромат специи.

Количество пиперина в разных видах перца зависит от происхождения. Пряность из Шри-Ланки содержит 15% этого вещества, а из Вьетнама, Индии и Малайзии — 2–7%. Кроме того, пиперин весьма нестабилен и может терять свои свойства при окислительных процессах (например, при контакте с кислородом). Поэтому в покупном молотом перце его может не хватать. Это исследование индийских ученых является только гипотезой, ее необходимо подтвердить реальными экспериментами.

Врачи сходятся во мнении, что жгучие пряности в принципе имеют свойство усиливать иммунитет. Это связано с тем, что они активизируют защитные функции организма. Поэтому специи хороши в профилактике простудных заболеваний.

Как мы писали ранее, врач сообщил, почему первая волна COVID-19 начинается только сейчас.

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