ua en ru
Пт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Учасник Євробачення з Фінляндії виправдався за свій конфуз з українським стягом: "Тепер вони хочуть вбити мене"

П'ятниця 20 жовтня 2023 13:55
UA EN RU
Учасник Євробачення з Фінляндії виправдався за свій конфуз з українським стягом: "Тепер вони хочуть вбити мене" Käärijä (фото: instagram.com/paidatonriehuja)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка Євробачення 2023 заявив, що після того, як він жбурнув на підлогу український стяг на своєму концерті, йому погрожують вбивством.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профіль Käärijä у соцмережі X (раніше Twitter).

Артист відповів на хейт українців

За словами учасника Євробачення 2023 з Фінляндії, на якого посипався хейт після зневажливої реакції на синьо-жовтий стяг, він думав, що то був прапор Швеції.

Чоловік пояснив, що не хотів розмахувати в Естонії символом цієї країни.

"Прошу вибачення, я не знав, що це прапор України. Я думав, що це шведський прапор. Моя провина! На сцені під час концерту багато чого відбувається, я просто не встигаю за всім простежити. Це дуже сумно, що люди зараз ненавидять мене, тому що це було непорозуміння", - прокоментував музикант.

Учасник Євробачення з Фінляндії виправдався за свій конфуз з українським стягом: &quot;Тепер вони хочуть вбити мене&quot;

Скріншот користувача X (фото: twitter.com/KingKaarija)

Але вже на наступному своєму концерті, який відбувся у Німеччині, артист пожалівся на хейтерів, заявивши, що не розуміє, чому він має вибачатися перед тими, хто йому бажає смерті.

"Я хочу сказати, що я люблю Україну! Я їх дуже поважаю, і в цьому проблема. Тепер вони хочуть, щоб я помер, і я повинен вибачитися перед ними, але чому? Вони хочуть мене вбити, а я маю вибачатися? Ні в якому разі", - сказав Käärijä.

Пізніше виконавець знову "перевзувся". На своїй сторінці в Instagram він написав:

"Хочу підкреслити, що це було чисте непорозуміння з мого боку. Я хочу вибачитися перед усіма за свою помилку. Я глибоко поважаю український народ і підтримую його в боротьбі за свободу і мир".

Учасник Євробачення з Фінляндії виправдався за свій конфуз з українським стягом: &quot;Тепер вони хочуть вбити мене&quot;

Käärijä вибачився перед українцями (фото: instagram.com/paidatonriehuja)

Нещодавно Дантес зробив відверту заяву про свій стан.

Також ми розповідали, що премія MTV EMA не відбудеться вперше за 19 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення зірки