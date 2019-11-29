Убийство тату-мастера в Тернополе: неожиданный поворот в громком деле

Убийство тату-мастера в Тернополе (Коллаж РБК-УКкраина)

Мама погибшей тату-мастера из Тернополя сделала неожиданное заявление

Известного тернопольского тату-мастера, 27-летнюю Татьяну Подвашевскую убили в собственной квартире в апреле 2019 года. Главным подозреваемым стал ее друг, 25-летний Андрей Горбатюк. Он пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, но его удалось задержать во Львове.

На данный момент Андрей Горбатюк находится под следствием и 28 ноября состоялось очередное судебное заседание, на котором ему снова продлили срок содержания под стражей. Однако на суде выступила мама погибшей девушки, которая заявила, что хочет получить от Горбатюка компенсацию в виде двух миллионов гривен. Часть денег она хочет отдать на благотворительность.

"Моя дочь страдала, она была жива, но она страдала. Когда я открыла ее гроб, то увидела, что вся ее левая рука была порезана. Она у меня была левша и она этой рукой отбивалась. Вся шея у нее тоже была в порезах. А еще и по спине. Она мучилась, очень мучилась. Более 50 ударов было на ней. Она была смыслом моей жизни, и я требую компенсацию в два миллиона гривен за моральный ущерб. Я не хочу этих денег, я хочу, чтобы половина этих денег пошла на церковь, а вторая половина – на тех детей, которые болеют", - сказала мама погибшей девушки.

В деле об убийстве тату-мастера в Тернополе новые детали

Напомним, жуткая трагедия с тату-мастером Татьяна Подвашевской произошла в апреле 2019 года. Ее тело обнаружили в квартире, где она проживала со своим бойфрендом. Шансов выжить у девушки не было – на ее теле обнаружило множественные порезы, а также следы от укусов клыками.