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Убийство Амины Окуевой: в Киеве задержали жестоких киллеров

STYLERЖизнь    12.01.2020 - 15:43
Убийство Амины Окуевой: в Киеве задержали жестоких киллеров
Амина Окуева (фото:odcrisis.org)

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева

Полиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой и покушении на жизнь ее мужа Адама Осмаева, которое произошло в 2017 году. Преступники оказались группой киллеров, их поймали на Березняках. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Также министр внутренних дел сообщил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии.

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств, и в том числе – в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Идут следственные действия", - написал Аваков.

Министр вспомнил события того трагического дня и поблагодарил правоохранителей за работу.

"В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на ж.д. перезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Окуева. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте", - написал Аваков.

Убийство Амины Окуевой: в Киеве задержали жестоких киллеровПодозреваемый в убийстве Амины Окуевой (facebook.com/arsen.avakov.1)

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