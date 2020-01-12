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Вбивство Аміни Окуєвої: у Києві затримали жорстоких кілерів

STYLERЖиття    12.01.2020 - 15:43
Вбивство Аміни Окуєвої: у Києві затримали жорстоких кілерів
Аміна Окуєва (фото:odcrisis.org)

У Києві затримали підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва

Поліція затримала підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої і замаху на життя її чоловіка Адама Осмаєва, яке відбулося в 2017 році. Злочинці виявилися групою кілерів, їх впіймали на Березняках. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава МВС Арсен Аваков.

Також міністр внутрішніх справ повідомив, що ДНК затриманого співпало з ДНК кинутої на місці злочину зброї.

"Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обгрунтовано підозрюваних у низці вбивств, у тому числі – у вбивстві Аміни. ДНК затриманого співпало з ДНК кинутої на місці злочину зброї. Тривають слідчі дії", - написав Аваков.

Міністр згадав події того трагічного дня та подякував правоохоронцям за роботу.

"У 2017 році група невідомих розстріляла машину Осмаєва і Окуєвої на ж.д. переїзд під Києвом. Осмаєв був поранений, була вбита Аміна Окуєва. Автоматичну зброю було кинуто кілерами на місці", - написав Аваков.

Вбивство Аміни Окуєвої: у Києві затримали жорстоких кілерівПідозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої (facebook.com/arsen.avakov.1)

Затримані підозрювані у вбивстві Аміни Окуєвої Пройшов рік з дня вбивства українки чеченського походження Аміни Окуєвої
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