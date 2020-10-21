Убийство 13-летней девочки в Харькове: обвиняемую мать не посадят в тюрьму

Обвиняемая в убийстве собственной дочери мать не сядет в тюрьму (коллаж РБК-Украина)

Мать Кристины Пьяновой признали психически больной

Под Харьковом произошло жуткое убийство 13-летней Кристины Пьяновой. Ее мать обнаружили на дороге в обнаженном виде, в руке она держала пакет с отрезанной головой дочери. После судебного разбирательства Татьяну Пьянову признали психически больной. По словам судей, женщина страдает психическим заболеванием, которое не давало ей возможности осознавать свои действия.

Такую информацию по делу сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Сейчас Татьяна Пьянова содержится в СИЗО до истечения срока на апелляционное обжалование – 30 дней, после чего ее направят в психиатрическую больницу со строгим режимом.

“По результатам предварительного расследования данных о причастности других лиц к этому преступлению не установлено”, – сообщил Чубенко.

Отметим, что в момент случившегося Татьяна Пьянова не находилась под воздействием алкоголя и наркотических веществ. Ни ребенок, ни мать также не состояли ни на каком учете. Кроме того, в полицию не поступало ни одного заявления по факту семейного насилия.

Напомним, что Татьяну Пьянову задержала полиция, когда она обнаженная шла по трассе в Харьков с отрезанной головой своей 13-летней дочери Кристины. Она нанесла своей дочери 20 ножевых ранений. Соседи говорили, что никогда странностей со стороны Татьяны не наблюдали. Они не раз уточняли, что она сильно любила свою единственную дочь.

Как мы ранее писали, соседи семьи рассказали о странностях Татьяны Пьяновой.