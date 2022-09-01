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Цистит появляется не только от сиденья на холодном: что нужно знать осенью об этой болезни

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 17:15
Цистит появляется не только от сиденья на холодном: что нужно знать осенью об этой болезни Фото: Что такое цистит и как проявляется (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Цистит - это очень неприятное заболевание, которое приносит боль и жуткий дискомфорт. Чаще всего цистит ассоциируется с переохлаждением, лишней влажностью или невозможностью соблюдать правила личной гигиены. И, конечно же, все мы помним фразу из детства - не сиди на холодном.

Как проявляется цистит и что о нем нужно знать осенью, рассказали в "Бережи себе".

Медики отмечают, что простое сиденье на холодных поверхностях не провоцирует развитие цистита (воспаление мочевого пузыря) или пиелонефрита (воспаление почек). Значительное переохлаждение может стать толчком к развитию патологического процесса, если бактерии попали в мочевыводящие пути.

Основные признаки цистита

  • Дискомфорт, жжение, боль во время мочеиспускания
  • Неприятные ощущения внизу живота над лобком
  • Повышение температуры
  • Изменение цвета мочи
  • Частые позывы в туалет

Цистит появляется не только от сиденья на холодном: что нужно знать осенью об этой болезниКак уберечься от цистита

Медики отмечают, что не каждый случай цистита нужно обязательно лечить антибиотиками. Если температура тела не повышается, и моча не изменила цвет, но при этом есть другие симптомы цистита, то нужно:

  • Пить больше жидкости
  • При сильных болях выпить парацетамол или ибупрофен

Симптомы в такой ситуации должны исчезнуть буквально за несколько дней. Но если состояние начинает ухудшаться, появляется лихорадка и сильно болит поясница - нужно обратиться к врачу и получить консультацию.

Профилактика цистита очень простая - избегать сильного переохлаждения организма и придерживаться гигиены половых органов, так как инфекция начинается именно оттуда и поднимается по мочевыводящим путям.

И переохлаждение может возникнуть не только от сидения на холодном, но и, если вы промокнете под дождем, промочите ноги или будете гулять по холодной реке в прохладную погоду.

Цистит появляется не только от сиденья на холодном: что нужно знать осенью об этой болезни

Кстати, ранее мы писали о том, что врач опровергла мифы об отравлении грибами и назвала смертельную дозу.

А еще рассказывали о том, что гинеколог дала советы о помощи при ПМС.

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