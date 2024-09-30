Дієтолог назвала 4 види борошна, які сприяють втраті ваги та корисні для здоров'я

Борошно є важливою частиною раціону людини, адже його використовують для приготування хліба та борошно. Не всі види борошна корисні для здоров'я. Є певні види, на які варто звертати увагу в магазині.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яке борошно може знижувати ризик хвороб серця та сприяє втраті ваги.

Яке борошно краще обрати

За словами дієтолога Наталії Самойленко, якщо раніше це було переважно біле пшеничне борошно, то зараз можна побачити різні варіанти і багато з них є цікаві і здорові.

Наприклад, є борошно з твердих сортів пшениці, воно має більш низький глікемічний індекс.

Готувати сирники і млинці корисно саме з мигдального борошна.

"Борошно, яке найчастіше використовують для приготування хлібу, випічки та макаронних вироби - це борошно універсального призначення, яке проходить процес рафінування, який видаляє насичені поживними речовинами висівки та зародки із зерен пшениці", - розповіла експерт.

Зокрема, в супермаркеті можна знайти багато альтернатив борошна, які насичені поживними речовинами.

Мигдальне борошно

Таке борошно виготовляється з меленого бланшованого мигдалю, воно природньо не містить глютену.

Продукт багатий на магній, який необхідний для здорового рівня цукру в крові та регуляції артеріального тиску, роботи м’язів і нервів.

Мигдальне борошно багате мононенасиченими жирами, які можуть допомогти тримати холестерин під контролем, а це значно знижує ризик серцевих захворювань.

Дослідження показало, що жінки, які споживають 50 грамів мигдалю щодня, мають нижчий рівень холестерину, ніж жінки, які цього не роблять.

Гречане борошно

Це чудове джерело рослинних сполук із потужними антиоксидантними властивостями, таких як флавоноїди та фенольні кислоти.

Гречане борошно також містить залізо, калій і вітаміни групи B.

Дослідження показують, що гречане борошно корисне для діабетиків і людей із хворобами серця, має протиракові та протизапальні властивості, а також багате на корисні для кишечника пробіотики.

До того ж гречане борошно допоможе швидше схуднути і налагодити обмін речовин.

Борошно з нуту

Воно є основним продуктом індійської та карибської кухні та основним інгредієнтом таких страв, як млинці, оладки та хліб.

Борошно з нуту дуже поживне і є хорошим джерелом білка, клітковини, а також вітамінів і мінералів, таких як фолат і марганець.

Дослідження Кувейтського університету показало, що нут може полегшити втрату ваги. Після прийому їжі з нутом в учасників дослідження спостерігалося зниження апетиту, і вони їли менше під час наступного прийому їжі, що є корисною умовою для втрати ваги.

До того ж споживання нуту покращує контроль рівня глюкози в крові після прийому їжі.

Цільнозернове борошно

На відміну від білого борошна, цільнозернове виготовляється з додаванням висівок і зародків пшениці. Під час помелу зберігається набагато більше вітамінів і клітковини.

Такий вид борошна містить велику кількість клітковини, яка є важливою для здорового функціонування травної системи.

Воно містить залізо, магній, фосфор, цинк та вітаміни групи В.

Важливо також, що цільнозернове борошно має низький глікемічний індекс, тобто поступово вивільняє цукор в кров. Це корисно для людей з цукровим діабетом або тих, хто має проблеми з регулюванням рівня цукру в крові.

Окрім того, воно краще насичує і містить більше складних вуглеводів.

Вітаміни та мінерали в цільнозернових злаках важливі для загального здоров’я. Високий вміст клітковини в цільних зернах може допомогти при: