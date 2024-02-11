ua en ru
Нд, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цікаві та моторошні. 5 серіалів, які не дадуть вам заснути вночі

Неділя 11 лютого 2024 12:00
UA EN RU
Цікаві та моторошні. 5 серіалів, які не дадуть вам заснути вночі Серіали з цікавим сюжетом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Іноді пошуки серіалів забирають чимало часу, але не дають результатів. Але що ж робити тим, хто хоче подивитися щось з моторошним сюжетом та цікавими персонажами? На щастя, є серіали, які ви могли пропустити.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує 5 цікавих серіалів з моторошним сюжетом, від яких ви точно не захочете спати.

"Американська історія жахів"

Серіал Райана Мерфі та Бреда Фолчека вже отримав 12 сезонів, кожен з яких - окрема історія. Моторошний сюжет вразить як поціновувачів трилерів, так і фанатів детективів.

"Бульварні жахіття" ("Страшні казки")

Серіал з Євою Грін отримав 3 сезони. Ви зможете побачити Вікторіанський Лондон, у якому поєдналися долі Доріана Грея, Дракули, Франкенштейна та багатьох інших персонажів.

"Чорне дзеркало"

А цей серіал, про який майже усі вже чули, налякає не привидами чи монстрами. У ньому ви побачите історії з майбутнього, яке може на нас чекати. 6 сезонів та безліч моторошних сюжетних ліній - ви точно не зможете спати, поки не подивитися усе.

"Грімм"

Серіал у жанрі "дарк-фентезі" отримав вже шість сезонів. У ньому ви побачите сюжет, який частково заснований на казках братів Грімм. Адаптація історій вийшла по-дорослому моторошною.

"Справжня кров"

Американський серіал про вампірів вразить вас нетиповою історією, лячними сценами та дуже чорним гумором. Сюжет "розтягнувся" на сім сезонів, а тому "Справжня кров" точно сподобається тим, хто любить багатосерійні хорори.

Раніше ми вже розповідали, як змінився рудоволосий хлопчик з фільму "Діти шпигунів".

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що штучний інтелект показав, як виглядав би Шрек у світі Барбі.

Читайте РБК-Україна в Google News
фільми фильмы
NEWS
У ЗСУ нові перестановки: звільнили Наєва і не тільки
У ЗСУ нові перестановки: звільнили Наєва і не тільки