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Интересные и жуткие. 5 сериалов, которые не дадут вам уснуть ночью

Воскресенье 11 февраля 2024 12:00
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Интересные и жуткие. 5 сериалов, которые не дадут вам уснуть ночью Сериалы с интересным сюжетом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Иногда поиски сериалов отнимают немало времени, но не дают результатов. Но что же делать тем, кто хочет посмотреть что-то с жутким сюжетом и интересными персонажами? К счастью есть сериалы, которые вы могли пропустить.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает 5 интересных сериалов с жутким сюжетом, от которых вы точно не захотите спать.

"Американская история ужасов"

Сериал Райана Мерфи и Брэда Фолчека уже получил 12 сезонов, каждый из которых - отдельная история. Жуткий сюжет поразит как ценителей триллеров, так и фанатов детективов.

"Бульварные ужасы" ("Страшные сказки")

Сериал с Евой Грин получил 3 сезона. Вы сможете увидеть Викторианский Лондон, в котором соединились судьбы Дориана Грея, Дракулы, Франкенштейна и многих других персонажей.

"Черное зеркало"

А этот сериал, о котором почти все слышали, испугает не привидениями или монстрами. В нем вы увидите истории из будущего, которое может нас ждать. 6 сезонов и множество жутких сюжетных линий - вы точно не сможете спать, пока не посмотреть все.

"Гримм"

Сериал в жанре "дарк-фэнтези" получил уже шесть сезонов. В нем вы увидите сюжет, частично основанный на сказках братьев Гримм. Адаптация историй получилась по-взрослому жуткой.

"Настоящая кровь"

Американский сериал о вампирах поразит вас нетипичной историей, пугающими сценами и черным юмором. Сюжет "растянулся" на семь сезонов, поэтому "Настоящая кровь" точно понравится тем, кто любит многосерийные хорроры.

Ранее мы уже рассказывали, как изменился рыжеволосый мальчик из фильма "Дети шпионов".

Кроме этого, недавно стало известно, что искусственный интеллект показал, как выглядел бы Шрек в мире Барби.

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