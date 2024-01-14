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Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Неділя 14 січня 2024 10:40
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Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам Вивчати англійську у смартфоні - легко й цікаво (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Ігри й додатки для вивчення англійської мови стануть у пригоді як дітям, так і дорослим. Вони розширюють словниковий запас, допомагають правильно вимовляти фрази чи речення, а також розважають користувачів під час засвоєння нового матеріалу.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі та розповідає про низку цікавих і корисних програм, які стануть чудовими помічниками для тих, хто хоче вивчити або ж "прокачати" свої знання.

"Вчимо і граємо. Англійська"

Ця розвиваюча гра є мобільним репетитором для самостійного вивчення англійської лексики та фонетики початкового рівня.

Список слів - на різні теми з повсякденного життя, а візуальний та аудіо супровід дозволяють вчити як написання, так і вимову.

Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Додаток "Вчимо і граємо. Англійська" (скріншот: play.google.com/store)

Wordzee! - Social Word Game

Ця програма дозволяє тренувати мозок складаючи різні англійські слова, граючи з друзями та змагаючись у різних іграх і режимах.

Вона містить цікаві головоломки, пропонує шукати слова-анаграми, або ж розв'язувати кросворди.

Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Додаток Wordzee! - Social Word Game (скріншот: play.google.com/store)

Game of Words: Word Puzzles

Ця гра-головоломка дозволяє користувачеві розгадати кросворд, формуючи слова із запропонованого у кожному рівні набору літер.

Програма тренує мозок, збільшує словниковий запас і не дає занудьгувати де б ви не були.

Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Додаток Game of Words: Word Puzzles (скріншот: play.google.com/store)

"Buddy.ai: англійська для дітей"

У межах цієї гри робот на ім'я Buddy (Бадді) вчиться говорити сам і ділиться знаннями з дитиною чи дорослим-початківцем.

Віртуальний репетитор допоможе вивчити в ігровій формі понад 1500 найважливіших англійських слів і покаже цікаві відеоролики для закріплення отриманих знань.

Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Додаток "Buddy.ai: англійська для дітей" (скріншот: play.google.com/store)

Wordfeud

Ця гра-головоломка схожа на класичний Scrabble (Ерудит) і дозволяє змагатися з друзями та випадковими противниками.

Для перемоги необхідно скласти якомога більше різних слів англійською на спеціальній "дошці" та заробити більше очок, ніж супротивник.

Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Додаток Wordfeud (скріншот: play.google.com/store)

"Fun English - Навчальні ігри"

Навчальні ігри від Fun English є структурованим курсом англійської мови для дітей і дорослих-початківців.

Різні веселі завдання допомагають вчити нові слова, складати їх у речення, знайомитись із розмовною мовою та орфографією.

Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Додаток "Fun English - Навчальні ігри" (скріншот: play.google.com/store)

WordBrain - Word puzzle game

Ця програма вдосконалює навички пошуку слів серед безлічі літер та розвиває логіку.

Різні головоломки дозволяють прокачувати англійську, збагачувати лексичний запас і закріплювати знання з орфографії.

Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Додаток WordBrain - Word puzzle game (скріншот: play.google.com/store)

Duolingo

Зручний додаток для вивчення понад 40 іноземних мов.

Він дозволяє практикувати мовлення, читання, сприйняття мови на слух і правопис. Короткі уроки не дають нудьгувати, натомість пропонують цікаві завдання та підготовку до "живого" спілкування.

Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Додаток Duolingo (скріншот: play.google.com/store)

Wordscapes Search

Програма дозволяє знаходити слова поміж випадкового, на перший погляд, набору букв.

Кожний новий рівень суттєво поповнює словниковий запас, а можливість грати з друзями перетворює цей процес на цікаве змагання.

Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Додаток Wordscapes Search (скріншот: play.google.com/store)

Associations: Word Puzzle Game

Ця гра в асоціації пропонує різні набори англійських слів, кожен з яких відкривається на новому рівні.

Розв'язання головоломок і пошук логічних зв'язків між різними, на перший погляд, словами "прокачує" знання мови та збільшує словниковий запас.

Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Додаток Associations: Word Puzzle Game (скріншот: play.google.com/store)

Word Collect - Word Games Fun

Ця програма дозволяє складати слова із запропонованих літер і стає складнішою з кожним новим рівнем.

Грати можна як онлайн, так і офлайн.

Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Додаток Word Collect - Word Games Fun (скріншот: play.google.com/store)

"Курс англійської мови"

Ця програма дозволяє грати в низку веселих ігор і вивчати при цьому англійську мову навіть без підключення до інтернету.

Вона містить 5000 корисних фраз для бесід на різні теми, а також покращує навички слухання, говоріння та написання слів.

Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Додаток "Курс англійської мови" (скріншот: play.google.com/store)

4 Pics 1 Word

Ця гра пропонує користувачеві здогадатися, яке одне слово може "об'єднувати" чотири різних картинки, і написати його.

Замість підказок програма надає гравцям набір літер, деякі з яких точно є у таємничому слові.

Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Додаток 4 Pics 1 Word (скріншот: play.google.com/store)

LingoDeer - Learn Languages

Ця програма акцентує увагу на вивченні нових слів у контексті, щоб полегшити розуміння граматики.

Уроки короткі та представлені у вигляді серії ігор, відео та головоломок. При цьому до кожного уроку додано "навчальні підказки".

Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Додаток LingoDeer - Learn Languages (скріншот: play.google.com/store)

Hangman - Word Game

Класична гра Hangman (Шибениця) вимагає кмітливості та гарної інтуїції.

Вона має чотири рівні складності й пропонує відгадати різні англійські слова, допускаючи якомога менше помилок.

Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Додаток Hangman - Word Game (скріншот: play.google.com/store)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що англійська мова в Україні отримає статус мови міжнародного спілкування.

Читайте також, як українці можуть безкоштовно вчити англійську онлайн.

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