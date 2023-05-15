Ці чотири продукти допомагають запобігти раку
Правильне харчування відіграє величезну роль у нашому здоров'ї та добробуті, оскільки певні продукти підвищують або знижують ризик виникнення деяких станів та захворювань. У тому числі онкологія.
Експерт із здорового способу життя та консультант із харчування Лорен Леплі розповіла Express про те, як певні ферментовані продукти можуть знизити ризик розвитку раку.
Ферментовані продукти допомагають у профілактиці раку
Ферментовані продукти займають перше місце в списку продуктів з протираковими властивостями, тому що вони містять корисні бактерії, відомі як пробіотики, які, як було показано, мають ряд корисних для здоров'я властивостей.
Пробіотики – це корисні бактерії, які живуть у кишечнику та допомагають підтримувати здоровий баланс мікроорганізмів у травній системі.
Вони дуже важливі для травлення, імунної функції та загального стану здоров'я.
Експерт повідомила, що дослідження показали, що корисні бактерії у ферментованих продуктах можуть допомогти запобігти раку за рахунок:
- Зменшення запалення.
- Зміцнення імунної системи.
- Стимулювання виробництва коротколанцюгових жирних кислот (SCFAs).
- Допомога у детоксикації організму.
Які чотири продукти допомагають запобігти онкологіі
Кефір
Цей напій робиться шляхом ферментації молока за допомогою кефірних грибків, які є комбінацією дріжджів і бактерій. Кефір багатий на пробіотики, які покращують травлення та зміцнюють імунну систему.
В одному дослідженні, опублікованому в журналі Medical Oncology у 2017 році, йдеться, що кефір має "протиракові властивості".
"Багато досліджень показало, що кефір діє на різні види раку, такі як колоректальний рак, злоякісні Т-лімфоцити, рак молочної залози та карциному легень", - повідомила Лорен Леплі.
Місо
Місо - це паста із ферментованих соєвих бобів, яка зазвичай використовується в японській кухні. Вона проводиться шляхом ферментації соєвих бобів із сіллю та кодзі, який є різновидом грибка.
Місо – гарне джерело білка, вітамінів та мінералів, а також містить корисні бактерії, які допомагають травленню.
Натто
Натто - традиційне японське блюдо, виготовлене з ферментованих соєвих бобів. Воно багате вітаміном К2, який важливий для здоров'я кісток, а також може мати протизапальні властивості.
Комбуча
Комбуча – це ферментований чайний напій, який виробляється шляхом ферментації підсолодженого чаю із симбіотичною культурою бактерій та дріжджів.
Він багатий пробіотиками та антиоксидантами, які можуть допомогти покращити травлення та зміцнити імунну систему. А дослідження, проведене в Журналі освіти та зміцнення здоров'я у 2021 році, показало, що чайний гриб може допомогти у лікуванні раку кишечника.
Нагадаємо, що у цих безалкогольних напоях знайшли канцерогени.
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