Ці 2 українські монети можуть зробити вас шалено багатим: як вони виглядають

У перші роки незалежності України було випущено ряд пробних монет, які сьогодні є справжньою нумізматичною цінністю. Серед них - монети, які стали результатом експериментів і налаштування обладнання монетного двору.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які монети мають свою унікальну історію та значення для нумізматів, і зараз ми розглянемо їх детальніше.

Рідкісна пробна монета 1 гривня 1992 року с гладким гуртом

Монета номіналом 1 гривня 1992 року - це справжня рідкість, яка була випущена у невеликій кількості під час налаштування обладнання для карбування.

Офіційно ці монети не вводилися в обіг, а тому знайти їх у гаманці сьогодні неможливо. Відомо лише декілька екземплярів, які перебувають в приватних колекціях нумізматів, і саме тому ця гривня є предметом бажання для багатьох колекціонерів.

Особливістю цієї монети є відсутність напису на гурті (ребрі монети). Через відсутність спеціального обладнання гурт залишили гладким. Пізніше спеціалісти монетного двору експериментували з нанесенням гуртового напису, але перші пробні монети цього не мали.

Це робить їх відмінними від подальших випусків і ще більш цінними в очах колекціонерів. Сучасні гривні, які карбували у великих обсягах, значно відрізняються за дизайном та технічними характеристиками, а отже, ці пробні екземпляри стали однією з найрідкісніших та найцінніших монет української нумізматики.

Сьогодні, коли хтось пропонує монету 1 гривня 1992 року, можна з упевненістю сказати, що вона походить із приватних колекцій і має високу вартість.

1 гривня 1992 р. коштує 45 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Гладкий гурт 1 гривні 1992 р. (фото: скриншот Violity.com)

Пробна монета 2 копійки 1992 року з вузьким вінком

Ще однією унікальною пробною монетою є 2 копійки 1992 року. Ця монета, виготовлена з алюмінію, була першою спробою випустити монети найменшого номіналу в новій незалежній Україні.

Карбуванням займався Луганський верстатобудівний завод, і саме тут вперше були створені ці невеликі копійки.

Варто зазначити, що дизайн монети мав недоліки: через помилку в ескізах вінок на монеті вийшов надто вузьким. За словами Анатолія Люлька у книзі "ЛСЗ - перший монетний двір України", як пробу було виготовлено всього 20-30 штук таких копійок.

Використовували як алюмінієві, так і сталеві заготівлі для карбування. Ця невелика кількість монет робить їх надзвичайно цінними для нумізматів, які шукають рідкісні зразки української історії.

2 копійки 1992 року з вузьким вінком продають за 55 500 гривень (фото: скриншот Violity.com)