Цей популярний препарат нічого не лікує, але його часто призначають і купують
Серед лікарських призначень і рекомендацій можна зустріти такий диво-засіб, як хлорофіліпт. Його випускають у вигляді спиртових, олійних розчинів, таблеток, капсул. Часто його "виписують" грудним дітям - на соску, чи змазати язик, наприклад, від молочного нальоту на ньому. Але він насправді недієвий, а в деяких випадках може навіть нашкодити.
Про це розповіли в Instagram Медичний центр "Доказові".
Диво-засіб - хлорофіліпт
Основна складова цього засобу - екстракт листя евкаліпту. Також в різні види виробники можуть додавати всілякі додаткові/допоміжні речовини (найчастіше спирт).
"Приймаючи препарати з доведеною ефективністю людина в результаті отримує покращення, а використовуючи ось таке - користі нуль, а шкода може бути ще й немаленька", - впевнені прихильники доказової медицини.
А саме: неодноразово повідомлялось про алергічні реакції на нього у вигляді набряків, а також навіть гострі стенози.
Дітям не можна, але його призначають
Цікаво, що в інструкції зазначено: досвід застосування препарату дітям відсутній. При цьому деякі лікарі "старої школи" призначають його грудним дітям.
"Адекватні лікарі його не призначають, так як в жодних міжнародних джерелах нема досліджень чи рекомендацій застосовувати екстракт евкаліпту при хворобах чи без них", - говориться в дописі.
Тому якщо лікар вам скаже попшикати його на соску і дати дитині, попшикати за щоку чи ще гірше - попшикати в горло - тікайте від того лікаря. Або ж просто ігноруйте таку рекомендацію.
Нагадаємо, що з 1 квітня багато ліків можна буде купити лише за електронним рецептом.
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