Этот популярный препарат ничего не лечит, но его часто назначают и покупают

Среди лекарственных назначений и рекомендаций можно встретить такое чудо-средство, как хлорофиллипт. Его выпускают в виде спиртовых, масляных растворов, таблеток, капсул. Часто его "выписывают" грудным детям - на соску или смазать язык, например, от молочного налета на нем. Но он на самом деле вообще не работает, а в некоторых случаях может даже навредить.

Об этом рассказали в Instagram Медичний центр "Доказові".

Чудо-средство - хлорофиллипт

Основная составляющая этого средства - экстракт листьев эвкалипта. Также в разные виды производители могут добавлять всевозможные дополнительные/вспомогательные вещества (чаще спирт).

"Принимая препараты с доказанной эффективностью человек в результате получает улучшение, а используя вот такое - толку ноль, а вред может быть еще и немаленький", - уверены сторонники доказательной медицины.

А именно: неоднократно сообщалось об аллергических реакциях на него в виде отеков, а также даже об острых стенозах.

Детям нельзя, но его назначают

Интересно, что в инструкции отмечено: опыт применения препарата детям отсутствует. При этом некоторые врачи "старой школы" назначают его грудным детям.

"Адекватные врачи его не назначают, так как ни в каких международных источниках нет исследований или рекомендаций применять экстракт эвкалипта при болезнях или без них", - говорится в сообщении.

Поэтому если врач вам скажет попшикать его на соску и дать ребенку, попшикать за щеку или еще хуже - попшикать в горло - бегите от того врача. Или просто игнорируйте такую рекомендацию.