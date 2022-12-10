Этот популярный метод похудения на самом деле не работает и даже вредит

Потеря веса не должна являться вредным или безрезультатным опытом. Однако часто желающие сбросить лишнее используют не самые безопасные методы. Один из них - полное устранение углеводов из рациона, которые являются основным источником энергии.

Персональный тренер и фитнес-эксперт Мэтт Ходжес рассказал изданию Express о том, почему углеводы не являются врагом.

Почему не следует исключать углеводы?

Многие из нас постараются похудеть в этом месяце, чтобы выглядеть и чувствовать себя фантастически в своих любимых рождественских платьях. В сети есть целый мир информации о том, как это сделать.

Одним из методов ультрапопулярная кето-диета, предусматривающая потребление менее 50 граммов углеводов в день. Но, по словам эксперта Мэтта, это плохая методика.

"Углеводы являются важными макроэлементами и соответствуют здоровой сбалансированной диете вместе с белками и жирами", - говорит фитнес-эксперт.

Приблизительное питание на кетодиете (фото: Freepik)

Основной вопрос в том, какие именно углеводы вы потребляете. Лучше выбирать те, которые надолго вас насытят и зарядят энергией. Такие углеводы не "наградят" вас лишним килограммами.

Если же вы предпочитаете так называемые "быстрые углеводы", например, сладости, то будьте уверены, что уже через несколько часов вы снова проголодаетесь.

Все потому, что это сильный взрыв сахара в крови. Такая энергия быстро "переработается", а организм пожелает новой "дозы".

Пример правильных углеводов (фото: life.pravda.com.ua)

Диетические рекомендации говорят, что дневная норма углеводов должна составлять от 45 до 65% от общей суточной нормы калорий. Если вы женщина, потребляющая около 2000 калорий в день, от 900 до 1300 калорий должно поступать из углеводов. Это от 225 до 325 г углеводов в день.

Мэтт также отметил, что уменьшение количества углеводов в вашей пище - это просто еще один способ уменьшить общее количество калорий, что приравнивается к потере веса или жира.