Лікар назвав напій, який знижує ризик серцевого нападу та інсульту

Існує багато напоїв, які завдають багато користі організмі. До прикладу, какао здебільшого вважають дитячим або ж таким, що п’ють в холодну пору року. Однак, не всі знають, що правильно приготоване какао має й велику користь для здоров’я.

Про це повідомив дієтолог та гастроентеролог Олег Швець у Facebook .

Какао багате поліфенолами

Поліфеноли - це природні антиоксиданти, які містяться в фруктах, ягодах, овочах, шоколаді та вині. Їх пов’язують зі зменшенням запалення, кращим кровотоком, зниженням артеріального тиску та нормалізацією рівня холестерину та цукру в крові.

Не зважаючи, на те, що обробка і нагрівання какао може призвести до часткової втрати його корисних властивостей, споживання какао поліпшує стійкість організму проти вільних радикалів та допомагає запобігти надмірному запаленню.

Сприяє зниженню високо кров'яного тиску

Какао, як у вигляді порошку, так і у формі темного шоколаду, може допомогти знизити артеріальний тиск.

Вважається, що флаваноли в какао підвищують рівень оксиду азоту в крові, що може зменшувати тонус кровоносних судин і сприяти зниженню артеріального тиску.

Однак, важливо пам’ятати, що обробка значно зменшує кількість флаванолів, тому ефект від звичайної плитки шоколаду (особливо молочного), швидше за все, буде суттєво меншим.

Зниження ризику серцевого нападу та інсульту

Какао-порошок також знижує рівень "поганого" холестерину, розріджує кров, нормалізує рівень цукру в крові та зменшує запалення. Ці властивості асоціюються з меншим ризиком інфаркту, серцевої недостатності та інсульту.

Покращується функціональна спроможність мозку

Лікар каже, що поліфеноли, які містяться в какао, можуть знизити ризик нейродегенеративних захворювань, покращуючи роботу мозку та кровотік.

Вони здатні долати гематоенцефалічний бар’єр і брати участь у процесі вироблення нейронів та важливих молекул для функціонування мозку.

Какао допомагає контролювати вагу

Фахівець каже, що вживання какао, навіть у формі шоколаду, сприяє схудненню. У його споживачів відзначається краща регуляція використання енергії, зменшення апетиту і запалення, а також посилення окислення жиру та відчуття ситості.

Допомагає при астмі

Астма - це хронічне імунно-запальне захворювання, яке викликає обструкцію та запалення дихальних шляхів і може бути небезпечним для життя.

Какао може бути корисним для людей з астмою, оскільки воно містить протиастматичні сполуки, такі як теобромін і теофілін.

Теобромін схожий на кофеїн і може допомогти при постійному кашлі. Какао-порошок містить приблизно 1,9 грама цієї сполуки на 100 грамів. Теофілін допомагає легеням розширюватися, завдяки чому полегшується прохідність дихальних шляхів та зменшується запалення.