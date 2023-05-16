Врач назвал напиток, который снижает риск сердечного приступа и инсульта
Существует много напитков, которые приносят много пользы организму. К примеру, какао в основном считают детским или пьющим в холодное время года. Однако не все знают, что правильно приготовленное какао имеет и большую пользу для здоровья.
Об этом сообщил диетолог и гастроэнтеролог Олег Швец в Facebook.
Какао богато полифенолами
Полифенолы - это природные антиоксиданты, содержащиеся во фруктах, ягодах, овощах, шоколаде и вине. Их связывают с уменьшением воспаления, лучшим кровотоком, снижением артериального даіления и нормализацией уровня холестерина и сахара в крови.
Несмотря на то, что обработка и нагревание какао может привести к частичной потере его полезных свойств, потребление какао улучшает устойчивость организма против свободных радикалов и помогает предотвратить чрезмерное воспаление.
Способствует снижению высоко кровяного давления
Какао как в виде порошка, так и в форме темного шоколада может помочь снизить артериальное давление.
Считается, что флаванолы в какао повышают уровень оксида азота в крови, что может уменьшать тонус кровеносных сосудов и способствовать снижению артериального давления.
Однако важно помнить, что обработка значительно уменьшает количество флаванолов, поэтому эффект от обычной плитки шоколада (особенно молочного), скорее всего, будет существенно меньшим.
Снижение риска сердечного приступа и инсульта
Какао-порошок также снижает уровень "плохого" холестерина, разжижает кровь, нормализует уровень сахара в крови и уменьшает воспаление. Эти свойства ассоциируются с меньшим риском инфаркта, сердечной недостаточности и инсульта.
Улучшается функциональная способность мозга
Врач говорит, что содержащиеся в какао полифенолы могут снизить риск нейродегенеративных заболеваний, улучшая работу мозга и кровоток.
Они способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и участвовать в процессе выработки нейронов и важных молекул для функционирования мозга.
Какао помогает контролировать вес
Специалист говорит, что употребление какао, даже в форме шоколада, способствует похудению. У его потребителей отмечается лучшая регуляция использования энергии, уменьшение аппетита и воспаления, а также усиление окисления жира и ощущение сытости.
Помогает при астме
Астма - это хроническое иммунно-воспалительное заболевание, вызывающее обструкцию и воспаление дыхательных путей и может быть опасным для жизни.
Какао может быть полезным людям с астмой, поскольку оно содержит противоастматические соединения, такие как теобромин и теофиллин.
Теобромин похож на кофеин и может помочь при постоянном кашле. Какао-порошок содержит примерно 1,9 г этого соединения на 100 граммов. Теофиллин помогает легким расширяться, благодаря чему облегчается проходимость дыхательных путей и уменьшается воспаление.
Раньше мы называли напиток, который лучше всего утоляет жажду.
Также мы писали, почему нельзя еду запивать чаем или кофе.