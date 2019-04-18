Пьяные активисты избили прихожан: скандал с переходом в ПЦУ под Ровно

Церковный скандал (фото: коллаж РБК-Украина)

Переход из УПЦ МП в ПЦУ осуществил еще один храм под Ровно

Переход УПЦ МП в ПЦУ в селе Полесское Ровенской области закончился громким скандалом. В УПЦ Московского Патриархата утверждают, что активисты Православной церкви Украины силой захватили Свято-Михайловский храм. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

В УПЦ МП отметили, что поводом для провокационных действий активистов стали действия председатель Ровенской ОГА Алексея Муляренко, который зарегистрировал общину ПЦУ на основе личных данных религиозной Свято-Михайловской общины УПЦ.

Ранее глава ОГА Муляренко заявил, что в Ровенской области зарегистрированы более 40 общин Православной церкви Украины. При этом они все сделали свой выбор добровольно и законно.

Священник УПЦ МП рассказал о том, что сельский глава всех напоил и пьяные активисты били людей и ломали ворота перед храмом. Потом они вырвали дверь и зашли в церковь. При этом полиция отогнала сторонников УПЦ МП и создала специальный коридор.

Церковный скандал (видео: YouTube/Українська Православна Церква)

Он также заявил, что ему разбили камеру, на которую он все снимал. Активисты били людей, матушку пинали ногами, а батюшку вообще увезли в больницу.

При этом Муляренко в эфире телеканала "UA Ровно" рассказал, что переход общины УПЦ МП к ПЦУ происходит прозрачно и максимально открыто. Община принимает решение и голосует. Кроме того, все эти действия фиксируются на видео.

В Ровенской ОГА опровергли заявления священнослужителей УПЦ (МП) о принудительной ликвидации приходов и переход к ПЦУ около 60 приходов УПЦ (МП).

Напомним, что под Ровно в селе Копытов священника и сторонников УПЦ МП вытолкали из храма.

Ранее сообщалось о том, что священника РПЦ затравили за интимные фото матушки.