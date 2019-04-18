П'яні активісти побили прихожан: скандал з переходом в ПЦУ під Рівним

Церковний скандал (фото: колаж РБК-Україна)

Перехід з УПЦ МП в ПЦУ здійснив ще один храм під Рівним

Перехід УПЦ МП в ПЦУ в селі Поліське Рівненській області закінчився гучним скандалом. В УПЦ Московського Патріархату стверджують, що активісти Православної церкви України силою захопили Свято-Михайлівський храм. Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

В УПЦ МП зазначили, що приводом для провокаційних дій активістів стали дії голова Рівненської ОДА Олексія Муляренко, який зареєстрував громаду ПЦУ на основі особистих даних релігійної Свято-Михайлівської громади УПЦ.

Раніше голова ОДА Муляренко заявив, що у Рівненській області зареєстровано понад 40 громад Православної церкви України. При цьому вони всі зробили свій вибір добровільно і законно.

Священик УПЦ МП розповів про те, що сільський голова всіх напоїв і п'яні активісти били людей і ламали ворота перед храмом. Потім вони вирвали двері і зайшли в церкву. При цьому поліція відкинула прихильників УПЦ МП і створила спеціальний коридор.

Церковний скандал (відео: YouTube/Українська Православна Церква)

Він також заявив, що йому розбили камеру, на яку він усе знімав. Активісти били людей, матінку копали ногами, а батюшку взагалі відвезли в лікарню.

При цьому Муляренко в ефірі телеканалу "UA Рівне" розповів, що перехід громади УПЦ МП до ПЦУ відбувається максимально прозоро і відкрито. Громада приймає рішення і голосує. Крім того, всі ці дії фіксуються на відео.

У Рівненській ОДА спростували заяви священнослужителів УПЦ (МП) про примусової ліквідації парафій і перехід до ПЦУ близько 60 парафій УПЦ (МП).

Нагадаємо, що під рівним в селі Копитів священика та прихильників УПЦ МП виштовхали з храму.

Раніше повідомлялося про те, що священника РПЦ зацькували за інтимні фото матінки.