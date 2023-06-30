Церковне свято 30 червня: що заборонено робити цього особливого дня, кому молитися

Сьогодні, 30 червня, православні відзначають день пам'яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.

У чому суть свята

Три брати народилися в сім'ї перса-язичника та християнки. Саме мати виховала своїх синів у своїй вірі.

Коли брати виросли, їх відправили посланцями до імператора Юліана до Риму на язичницьке торжество. Вони відмовилися від участі і через це їх катували, а потім відрубали голови.

Здавна на Мануйла та Савелія влаштовували ярмарки та народні гуляння, часто робили багаття та готували традиційні страви з яєць. За повір'ям, це допомагало квочкам нестися краще.

Що не можна робити 30 червня

Цього дня заборонено купатися у відкритих водоймах та взагалі виходити зі свого будинку та двору.

Сьогодні забороняється пускати у двір білих корів. Люди вірили, що так намагається пробратися нечиста сила та зіпсувати все молоко.

Не варто виносити сміття з житла та скаржитися на свої біди та нещастя, інакше всі проблеми стануть ще складнішими.

Прикмети на 30 червня

Веселка увечері – на хорошу погоду.

Якщо дощ після полудня почався, то він литиме весь день.

Багряний захід сонця - до вітру або бурі.

Вдень буде йти дощ.

При заході сонця зоря золотиста, жовта, рожева (але не червона) - до ясного та теплого дня.

Відсутність роси вказує на те, що незабаром піде дощ.

Іменини відзначають 30 червня: Йосип, Ісаакій, Кирило, Климент, Максим, Микита, Пелагея, Савелій .

Молитва на 30 червня

Ти, що пройшов через вогонь випробувань і залишився вірним своєму Господу, моли за мене перед Божим Троном. Допоможи в духовному зростанні і покаянні, щоб я зміг знайти спасіння і благодать у Христі.

Молюсь, щоб твоя світла прикладна дорога віри та сповідання стала натхненням для мене. Нехай твоя сильна воля і стійкість пробуджують у мені сміливість і витримку в подоланні життєвих труднощів та соблазнів.

Допоможи визнати свої гріхи, знайти внутрішнє очищення та змінити свою життя на краще. Даруй мені мудрість і силу, щоб шукати правду, служити ближньому і жити за заповітами Божими.

І хай життя моє буде сповнене вірою, надією та любов'ю до Бога і до ближніх.

В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.