Церковне свято 26 листопада: що сьогодні треба зробити, щоб залучити багатство на наступний рік

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Преподобний Аліпій Стовпник народився в 522 році в м. Адріанополі в Пафлогонії. Під час його народження мати побачила чудесне видіння - вся кімната була наповнена Божественним сяйвом. Це було передвісником того, що Аліпій буде праведником.

В юнацькому віці Аліпій вирішив присвятити своє життя служінню Господу. Він відправився до Константинополя, куди супроводжував свого владику. Тоді йому уві сні з'явилась св. мучениця Євфимія і сказала повернутися додому і на місці занедбаного цвинтаря язичників побудувати храм. Хлопчина дослухався до неї і зробив все, як вона наказала.

Аліпій протягом 53 років провідував християнство і Бог його нагородив даром зцілення тіла та душі. Втім сам він останні 14 років свого життя провів в важкій хворобі, а помер він в віці 118 років.

У народі у цей день особливо дбали про худобу. Предки проводили спеціальний обряд: діставали вугілля з печі, опускали в ополонку, а потім підкидали в поїлку для тварин. Це мало додати худобі здоров'я. Також у цей день пекли печиво у формі коня. Господарі з частуванням обходили двір і потім його там залишали.

Прикмети дня

якщо є сильний мороз - зима буде суворою

якщо є іній - чекайте гарного урожаю у наступному році

віє північний вітер - чекайте морозів

якщо близько до людських будинків виють вовки - буде похолодання

Що сьогодні не можна робити

не можна залишатися у боржниках. Треба заздалегідь віддати усе позичене, інакше будете бідними у наступному році

вирушати у далеку дорогу

завдавати клопоту тваринам

сваритися, лихословити та ображатись

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Афанасій, Юліан, Михайло, Назар, Микола, Іван, Ілля.

Головна молитва дня

"Ангеле Світлий, який зверху дивиться на нас. Перед тобою схиляю голову, з проханням до тебе звертаюся. Допоможи мені знайти удачу і розбагатіти, не заради зла багатства шукаю, а щоб життям спокійним і забезпеченим жити. Ангел Світлий, від допомоги твоєї доля моя залежить, як сонце для світу важливо, так і допомога твоя для мене важлива. Наведи на мене удачу, заради всього прошу, наведи". Амінь.