Церковне свято 17 жовтня: що сьогодні не можна робити, щоб не накликати біду
17 жовтня 2023 року православні відзначають за новим церковним календарем – день пам'яті святих мучеників Косми та Даміана. Ці два брати були римськими лікарями, які жили і проповідували християнство у III столітті. У народі дату називали Кузьминки осінні, День Кузьми та Дем'яна, Курники, Святі безсеребряники.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Традиції наших пращурів у цей день
У давнину було прийнято обмінюватися курями на знак особливої поваги. Таких птахів не різали, а тримали заради яєць і вони вважалися цілющими.
Обов'язково потрібно приготувати на вечерю курку. Птах у цьому випадку символізував щастя, родючість, достаток та гроші. Щоб поправити здоров'я, необхідно було з'їсти куряче серце.
Цього дня молоді дівчата молилися святим Кузьмі та Дем'яну про красу, здоров'я та молодість, а також просили зустрічі з гарним нареченим.
Головні прикмети 17 жовтня
- Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступний рік – неврожайним.
- Випало багато снігу – готуйтеся до весняної повені.
- У цей день невеликий мороз.
- Якщо на дорогах багнюка, то в середині зими протримається тепла погода.
- Теплий день – до м'якої зими.
- Якщо курка знесла яйця 14 листопада, вони цілющі.
- Якщо вночі в будинку зам'яукала кішка, то чекатиме радісна подія.
- Якщо раптом виникла несподівана ідея, то реалізуйте її. Вона, найімовірніше, вдала.
Що не можна робити у цей день
- Виливати воду після купання немовляти на вулицю, інакше дитина погано спатиме.
- Прийматися за нові справи нічого хорошого з цього не вийде.
- Витрачати багато грошей, тому що можна залучити бідність.
- Важко фізично працювати та займатися рукоділлям.
- Небажано дивитися в очі жебракам, коли подаєте милостиню. Якщо порушити заборону, на вас чекають біди та нещастя.
- Не можна бруньки тварин, інакше можуть захворіти власні бруньки. А ось їсти серця можна.
У кого сьогодні іменини
День ангела святкують Адріан, Хома, Кузьма та Дем'ян.
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