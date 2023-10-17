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Церковне свято 17 жовтня: що сьогодні не можна робити, щоб не накликати біду

Вівторок 17 жовтня 2023 06:00
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Церковне свято 17 жовтня: що сьогодні не можна робити, щоб не накликати біду Яке церковне свято 17 жовтня (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

17 жовтня 2023 року православні відзначають за новим церковним календарем – день пам'яті святих мучеників Косми та Даміана. Ці два брати були римськими лікарями, які жили і проповідували християнство у III столітті. У народі дату називали Кузьминки осінні, День Кузьми та Дем'яна, Курники, Святі безсеребряники.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції наших пращурів у цей день

У давнину було прийнято обмінюватися курями на знак особливої поваги. Таких птахів не різали, а тримали заради яєць і вони вважалися цілющими.

Обов'язково потрібно приготувати на вечерю курку. Птах у цьому випадку символізував щастя, родючість, достаток та гроші. Щоб поправити здоров'я, необхідно було з'їсти куряче серце.

Цього дня молоді дівчата молилися святим Кузьмі та Дем'яну про красу, здоров'я та молодість, а також просили зустрічі з гарним нареченим.

Головні прикмети 17 жовтня

  • Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступний рік – неврожайним.
  • Випало багато снігу – готуйтеся до весняної повені.
  • У цей день невеликий мороз.
  • Якщо на дорогах багнюка, то в середині зими протримається тепла погода.
  • Теплий день – до м'якої зими.
  • Якщо курка знесла яйця 14 листопада, вони цілющі.
  • Якщо вночі в будинку зам'яукала кішка, то чекатиме радісна подія.
  • Якщо раптом виникла несподівана ідея, то реалізуйте її. Вона, найімовірніше, вдала.

Що не можна робити у цей день

  • Виливати воду після купання немовляти на вулицю, інакше дитина погано спатиме.
  • Прийматися за нові справи нічого хорошого з цього не вийде.
  • Витрачати багато грошей, тому що можна залучити бідність.
  • Важко фізично працювати та займатися рукоділлям.
  • Небажано дивитися в очі жебракам, коли подаєте милостиню. Якщо порушити заборону, на вас чекають біди та нещастя.
  • Не можна бруньки тварин, інакше можуть захворіти власні бруньки. А ось їсти серця можна.

У кого сьогодні іменини

День ангела святкують Адріан, Хома, Кузьма та Дем'ян.

Раніше ми розповідали, які свята будуть у жовтні 2023 року.

Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.

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