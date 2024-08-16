Церковне свято 17 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Мирон жив за часів правління римського імператора Деція (249-251 рр.). Служив священником у місті Ахаї, на території сучасної Греції. Славився благочестям і турботою про своїх парафіян. Мирон часто проповідував про любов та єдність під час великих християнських свят, коли багато людей збиралися разом.

Імператор Децій розпочав жорстоке переслідування християн, намагаючись змусити їх відмовитися від віри. Під час святкування Різдва Христового, коли Мирон проводив літургію, його заарештували за наказом місцевого правителя Антипатра.

Святого Мирона змушували зректися своєї віри і принести жертву язичницьким богам, але він залишався непохитним. Його жорстоко катували, але він не відмовився від своєї віри. Врешті-решт, святого Мирона стратили.

Священномученик Мирон Кизицький, пресвітер (зображення: blagovist.church.ua)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сваритися з рідними

Топтати траву чи квіти

Ображати тварин

Носити темний одяг.

Також не рекомендується ходити на кладовище. Наші пращури вірили, що завтра мертві будуть ходити один до одного в гості, тому краще їм не заважати.

Народні прикмети і традиції 17 липня

Весь день спека - до частих дощів у вересні

Стоїть гарна погода - весна прийде рано

Хмари пливуть низько - до затяжного дощу

Зірки виблискують червоним - буде вітряно

Небо затягнули хмари - негода затягнеться.

За народними віруваннями завтра треба допомагати вдовам, сиротам і знедоленим. Також існує традиція викидати або спалювати старі речі. Вважали, що разом із ними ваш дім покинуть усі хвороби та печалі.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Олексій, Дмитро, Павло, Ілля, Мирон, Уляна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: