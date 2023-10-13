Церковне свято 13 жовтня: що сьогодні не можна робити, щоб не було лиха

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

У чому суть свята

Святі мученики Карп, єпископ Фіатирський, диякон Папіла, Агафодор та Агафоніка, сестра Папили, постраждали за часів гоніння на християн імператора Декія у III столітті. Правителю області, де жили святі, стало відомо, що Карп та Папіла не беруть участі у язичницьких святах.

Він наказав привести порушників закону і спочатку спробував переконати їх у істинності римської релігії. Святі ж відповідали, що непристойно шанувати богів хибних. Тоді суддя наказав оголити мучеників і в залізних ланцюгах водити їх містом, а потім прив'язати до коней і тягти з Фіатири до сусіднього міста Сарди. За Карпом і Папілою добровільно пішли Агафодор і Агафоніка.

Цього дня обов'язково влаштовували обмивання та посиденьки. Наші пращури традиційно йшли в лазню, яку перед цим упорядковували.

Вірили, що там мешкає дух, званий лазником. Згідно з повір'ями, ця істота любила паритися і митися в четвер або після трьох людей, які побували в лазні.

Головні прикмети цього дня

якщо небо має темно-синій колір та здається дуже високим – до дощу;

упродовж усього дня температура повітря майже не змінилася – похмуро буде ще довго;

густі темні хмари, але сонце зійшло, буде мінлива погода;

ввечері закукурікав півень, то погода швидко зміниться.

Що не можна робити у цей день