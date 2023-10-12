Церковне свято 12 жовтня: сьогодні категорично не можна робити, щоб не прийшло нещастя

12 жовтня 2023 року за новим церковним календарем - день пам'яті трьох святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. У народі дата відома як Пров чи Андрон Звездочет.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня

У свято Андрона зазвичай молили святого про заступництво, здоров'я та довге життя. При цьому наші предки уважно стежили за нічним небом, адже в народному сприйнятті зірка, що падає, асоціювалася зі смертю.

Крім того, до опівночі люди за зірками ворожили, яку погоду чекати. Яскраві обіцяли морози, тьмяні обіцяли відлигу, а миготливі говорили про швидку зміну погоди.

Селяни на Пров продовжували молотьбу, і господині на це свято зазвичай ставили на стіл каші (пшоняну, ячмінну), які приправляли салом чи олією, і навіть варенням. Вважалося, що такі страви зміцнювали здоров'я та надавали сил на всю зиму.

Важливі прикмети цього дня

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде холодною.

Якщо цього свята зірки мерехтять синім кольором - чекай незабаром снігопад;

Велика кількість зірок у нічному небі обіцяла багатий урожай гороху влітку;

Якщо в цей день дме південий вітер - буде тепло, а якщо північний - то холодно буде.

Що категорично не можна робити у цей день

Найсуворішою забороною в цю дату вважався гучний сміх і веселощі - забобонні вірили, що за порушення загрожувала сувора кара і муки.

Не можна було у святковий день лаятись, ображати інших та сваритися, інакше не буде жодного щастя. Було також правило не запитувати "хто там", якщо до вас у гості приходили та стукали у двері цього дня. Вірили, що разом із візитером до будинку може зайти хвороба та біда. Існувала традиція навіть зав'язували мотузку на дверній ручці або хвіртці, а також вимовляти змову від нещастя.

Хто сьогодні святкує іменини

Богдан, Олександр, Іван, Денис, Макар, Кузьма, Мартин, Тарас, Микола, Федот.