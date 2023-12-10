Церковне свято 10 грудня: яка необережна дія сьогодні може накликати біду на вашу голову
10 грудня церква за новим календарем вшановує пам'ять мучеників Міни, Єрмогена і Євграфа. За старим стилем у цей день відзначали свято ікони Божої Матері Знамення.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія свята
Святі мученики Міна, Єрмоген та Евграф постраждали за свою віру у Христа.
Імператор Максимін, що правив на початку ІV століття, відправив святого Міна з Афін до Олександрії, щоб він придушив заворушення між християнами та язичниками. Міна вірив в Ісусу, тому став проповідувати християнство серед ідолопоклонників. Дізнавшись про це, імператор направив до Олександрії єпарха Єрмогена для суду над святим і наказав очистити місто від християн.
Єрмоген був язичником, але побачивши, як стійко зносять тортури християни, він сам увірував у Істинного Бога. Тоді розлючений імператор прибув у місто і наказав Міні та Єрмогену відрубати голови, а святого Евграфа він обезголовив власноруч.
Мощі святих викинули у море в залізному ящику, згодом їх знайшли і перенесли до Константинополя.
У народі святий мученик Міна символізував прозріння, тому головні традиції святкування пов'язані з вірою в можливість вилікувати очі та "зняти полуду з очей". Традиційно у цей день молилися про зцілення від усіх хвороб та просили Бога про духовне прозріння.
Прикмети дня
- ясна погода віщує морози
- якщо навколо місяця або сонця з’явилися кільця, скоро почнеться снігопад
- мерехтять зорі - скоро похолодає
- суха і вітряна погода - літо буде посушливим
- біля будинків літають сороки - будуть люті морози
- птахи зграями сидять на деревах - чекайте відлиги
Що не можна сьогодні робити
- дивитися в очі жебракові, якому подаєте милостиню, бо накличете біду на свою голову
- займатися важкою працею, а також рукоділлям
- позичати гроші або брати у борг, та й взагалі проводити якісь фінансові операції
- виходити на кригу чи плавати у водоймах
- сваритися і лихословити
- вживати важку їжу та спиртне
- вишивати чи тримати гострі предмети
День сьогодні святкують: Анатолій, Ангеліна, Ганна, Григорій, Євген, Євдокія, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Тетяна, Фекла, Яків.
Молитва до святого Міни
"О, святий великомученику Христовий, Міно багатостраждальний, образ побожного житія на землі вірним явив, мученицькою ж кончиною твердість віри своєї засвідчив і вінець нетління слави від руки Вінцедавця Христа взяв на небесах.
Молися з вірою за тих, хто до святого імені твого звертається, блаженний, і заступництво візьми з любов'ю за всіх, хто поважає чесну пам'ять твою. Від всілякої біди і напастей нас оберігай, та клопотанням твоїм від пасток лукавого і від злих людей захисти, щоб у дотримуванні миру та в побожності дні життя нашого ми провели, хвалячи у святих Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і твоє милостиве ім'я, нині, і повсякчас, і на віки віків". Амінь.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
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