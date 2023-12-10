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Церковне свято 10 грудня: яка необережна дія сьогодні може накликати біду на вашу голову

Неділя 10 грудня 2023 06:00
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Церковне свято 10 грудня: яка необережна дія сьогодні може накликати біду на вашу голову Яке церковне свято 10 грудня (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

10 грудня церква за новим календарем вшановує пам'ять мучеників Міни, Єрмогена і Євграфа. За старим стилем у цей день відзначали свято ікони Божої Матері Знамення.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Святі мученики Міна, Єрмоген та Евграф постраждали за свою віру у Христа.

Імператор Максимін, що правив на початку ІV століття, відправив святого Міна з Афін до Олександрії, щоб він придушив заворушення між християнами та язичниками. Міна вірив в Ісусу, тому став проповідувати християнство серед ідолопоклонників. Дізнавшись про це, імператор направив до Олександрії єпарха Єрмогена для суду над святим і наказав очистити місто від християн.

Єрмоген був язичником, але побачивши, як стійко зносять тортури християни, він сам увірував у Істинного Бога. Тоді розлючений імператор прибув у місто і наказав Міні та Єрмогену відрубати голови, а святого Евграфа він обезголовив власноруч.

Мощі святих викинули у море в залізному ящику, згодом їх знайшли і перенесли до Константинополя.

У народі святий мученик Міна символізував прозріння, тому головні традиції святкування пов'язані з вірою в можливість вилікувати очі та "зняти полуду з очей". Традиційно у цей день молилися про зцілення від усіх хвороб та просили Бога про духовне прозріння.

Прикмети дня

  • ясна погода віщує морози
  • якщо навколо місяця або сонця з’явилися кільця, скоро почнеться снігопад
  • мерехтять зорі - скоро похолодає
  • суха і вітряна погода - літо буде посушливим
  • біля будинків літають сороки - будуть люті морози
  • птахи зграями сидять на деревах - чекайте відлиги

Що не можна сьогодні робити

  • дивитися в очі жебракові, якому подаєте милостиню, бо накличете біду на свою голову
  • займатися важкою працею, а також рукоділлям
  • позичати гроші або брати у борг, та й взагалі проводити якісь фінансові операції
  • виходити на кригу чи плавати у водоймах
  • сваритися і лихословити
  • вживати важку їжу та спиртне
  • вишивати чи тримати гострі предмети

День сьогодні святкують: Анатолій, Ангеліна, Ганна, Григорій, Євген, Євдокія, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Тетяна, Фекла, Яків.

Молитва до святого Міни

"О, святий великомученику Христовий, Міно багатостраждальний, образ побожного житія на землі вірним явив, мученицькою ж кончиною твердість віри своєї засвідчив і вінець нетління слави від руки Вінцедавця Христа взяв на небесах.

Молися з вірою за тих, хто до святого імені твого звертається, блаженний, і заступництво візьми з любов'ю за всіх, хто поважає чесну пам'ять твою. Від всілякої біди і напастей нас оберігай, та клопотанням твоїм від пасток лукавого і від злих людей захисти, щоб у дотримуванні миру та в побожності дні життя нашого ми провели, хвалячи у святих Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і твоє милостиве ім'я, нині, і повсякчас, і на віки віків". Амінь.

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

Читайте також про те, коли відзначати головні зимові свята за новим календарем.

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