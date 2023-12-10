Церковный праздник 10 декабря: какое неосторожное действие сегодня может навлечь беду на нас

10 декабря церковь по новому календарю чтит память мучеников Мины, Ермогина и Евграфа. По старому стилю в этот день отмечали праздник иконы Божией Матери Знамения.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Святые мученики Мина, Ермоген и Евграф пострадали за свою веру во Христа.

Император Максимин, правивший в начале IV века, отправил святого Мина из Афин в Александрию, чтобы подавить стычки между христианами и язычниками. Мина верил в Иисуса, поэтому стал проповедовать христианство среди идолопоклонников. Узнав об этом, император направил в Александрию епарха Ермогена для суда над святым и приказал очистить город от христиан.

Ермоген был язычником, но увидев, как стойко сносят пытки христиане, он сам уверовал в Истинного Бога. Тогда разъяренный император прибыл в город и приказал Мине и Ермогену отрубить головы, а святого Евграфа он обезглавил собственноручно.

Мощи святых выбросили в море в железном ящике, но потом их нашли и перенесли в Константинополь.

В народе святой мученик Мина символизировал прозрение, поэтому главные традиции празднования связаны с верой в возможность излечить глаза и "снять полу с глаз". Традиционно в этот день молились об исцелении от всех болезней и просили Бога о духовном прозрении.

Приметы дня

ясная погода предвещает морозы

если вокруг луны или солнца появились кольца, скоро начнется снегопад

мерцают звезды - скоро похолодает

сухая и ветреная погода - лето будет засушливым

возле домов летают сороки - будут сильные морозы

птицы стаями сидят на деревьях - ждите оттепели

Что нельзя сегодня делать

смотреть в глаза нищему, когда подаете му милостыню, потому что навлечете беду на свою голову.

заниматься тяжелым трудом, а также рукоделием

одалживать деньги или брать взаймы, и вообще проводить какие-то финансовые операции

выходить на лед или плавать в водоемах

ссориться и злословить

употреблять тяжелую пищу и алкоголь

вышивать или держать острые предметы

День сегодня празднуют: Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Александр, Александра, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Яков.

Молитва к святому Мине

"О, святой великомученик Христа, Мина многострадальный, образ благочестивого жития на земле верным явил, мученической же кончиной твердость веры своей засвидетельствовал и венец нетления славы от руки Венцедателя Христа взял на небесах.

Молись с верою за тех, кто к святому имени твоему обращается, блаженный, и покровительство возьми с любовью за все, кто уважает честную память твою. От всякой беды и напастей нас оберегай, и ходатайством твоим от сетей лукавого и от злых людей защити, чтобы в соблюдении мира и в благочестии дни жизни нашей мы провели, хваля у святых Бога, Отца и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое имя, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь.