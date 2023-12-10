Церковный праздник 10 декабря: какое неосторожное действие сегодня может навлечь беду на нас
10 декабря церковь по новому календарю чтит память мучеников Мины, Ермогина и Евграфа. По старому стилю в этот день отмечали праздник иконы Божией Матери Знамения.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
Святые мученики Мина, Ермоген и Евграф пострадали за свою веру во Христа.
Император Максимин, правивший в начале IV века, отправил святого Мина из Афин в Александрию, чтобы подавить стычки между христианами и язычниками. Мина верил в Иисуса, поэтому стал проповедовать христианство среди идолопоклонников. Узнав об этом, император направил в Александрию епарха Ермогена для суда над святым и приказал очистить город от христиан.
Ермоген был язычником, но увидев, как стойко сносят пытки христиане, он сам уверовал в Истинного Бога. Тогда разъяренный император прибыл в город и приказал Мине и Ермогену отрубить головы, а святого Евграфа он обезглавил собственноручно.
Мощи святых выбросили в море в железном ящике, но потом их нашли и перенесли в Константинополь.
В народе святой мученик Мина символизировал прозрение, поэтому главные традиции празднования связаны с верой в возможность излечить глаза и "снять полу с глаз". Традиционно в этот день молились об исцелении от всех болезней и просили Бога о духовном прозрении.
Приметы дня
- ясная погода предвещает морозы
- если вокруг луны или солнца появились кольца, скоро начнется снегопад
- мерцают звезды - скоро похолодает
- сухая и ветреная погода - лето будет засушливым
- возле домов летают сороки - будут сильные морозы
- птицы стаями сидят на деревьях - ждите оттепели
Что нельзя сегодня делать
- смотреть в глаза нищему, когда подаете му милостыню, потому что навлечете беду на свою голову.
- заниматься тяжелым трудом, а также рукоделием
- одалживать деньги или брать взаймы, и вообще проводить какие-то финансовые операции
- выходить на лед или плавать в водоемах
- ссориться и злословить
- употреблять тяжелую пищу и алкоголь
- вышивать или держать острые предметы
День сегодня празднуют: Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Александр, Александра, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Яков.
Молитва к святому Мине
"О, святой великомученик Христа, Мина многострадальный, образ благочестивого жития на земле верным явил, мученической же кончиной твердость веры своей засвидетельствовал и венец нетления славы от руки Венцедателя Христа взял на небесах.
Молись с верою за тех, кто к святому имени твоему обращается, блаженный, и покровительство возьми с любовью за все, кто уважает честную память твою. От всякой беды и напастей нас оберегай, и ходатайством твоим от сетей лукавого и от злых людей защити, чтобы в соблюдении мира и в благочестии дни жизни нашей мы провели, хваля у святых Бога, Отца и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое имя, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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