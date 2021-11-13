В центре Киева неадекват бросал из окна на машины банки и спортивный инвентарь

В центре Киева мужчина выбрасывал из окна своей квартиры на 9-м этаже бытовые вещи и бутылки прямо на припаркованные авто под домом. В итоге он повредил три машины.

Об этом 13 ноября передали в пресс-службе полиции Киева.

Инцидент произошел в Печерском районе на улице Круглоуниверситетская - на престижных Липках недалеко от правительственного квартала.

К правоохранителям поступило сообщение, что неизвестный из окна жилого здания швыряет вниз на стоящие автомобили стеклянные бутылки, банки и спортивный инвентарь.

Тогда на место прибыли следственно-оперативная группа вместе со спецназовцами. Они вычислили адрес проживания нарушителя, провели задержание в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса, а также обыскали его квартиру.

Хулиганом оказался местный житель, 1967 года рождения, рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

По факту происшествия было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК. Теперь фигуранту, которому грозит ограничение свободы до 5 лет, готовят сообщение о подозрении.

Также дознаватели устанавливают мотивы поступка жителя столицы.

В Киеве на Липках мужчина сбрасывал вещи на припаркованные авто (фото: kyiv.npu.gov.ua)